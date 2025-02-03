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"Вопрос закрыт": Суркис высказался о трансфере футболиста "Динамо" в клуб АПЛ за 20 млн

Александр Чеканов
Спортивные новости
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'Вопрос закрыт': Суркис высказался о трансфере футболиста 'Динамо' в клуб АПЛ за 20 млн

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко продолжит карьеру в столичном клубе. 23-летний футболист не пополнит ряды английского "Вулверхэмптона", который вел переговоры с "бело-синими" относительно трансфера игрока уже до конца закрытия зимнего трансферного окна.

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Об это в комментарии Telegram-каналу "ТаТоТаке" сообщил президент "Динамо" Игорь Суркис. По его словам, Бражко нужен киевскому клубу, перед которым стоит задача выиграть национальное первенство, а в следующем сезоне побороться за выход в основную сетку Лигу чемпионов.

"Вопрос закрыт": Суркис высказался о трансфере футболиста "Динамо" в клуб АПЛ за 20 млн

"Вопрос закрыт: Бражко остается в "Динамо". Потому что мы, прежде всего, руководствуемся приоритетами клуба. А они очевидны: нам нужно выиграть чемпионат и получить возможность сразиться за право участия в Лиге чемпионов-2025/26. Владимир – ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это гораздо важнее, чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже. "Динамо" с уважением относится к "Вулверхэмптону", но мы все и игрок понимаем, что в следующем сезоне клуб может оказаться в Чемпионшипе. По желанию у нас еще будет время и возможность вернуться к этому разговору, когда оба клуба выполнят свои турнирные цели", – сказал Суркис.

"Вопрос закрыт": Суркис высказался о трансфере футболиста "Динамо" в клуб АПЛ за 20 млн
"Вопрос закрыт": Суркис высказался о трансфере футболиста "Динамо" в клуб АПЛ за 20 млн

Отметим, что по данным СМИ, "Вулверхэмптон" предлагал киевлянам 20 миллионов евро за трансфер Бражко, контракт которого действует до лета 2028 года.

"Вопрос закрыт": Суркис высказался о трансфере футболиста "Динамо" в клуб АПЛ за 20 млн

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