Федерации футбола Дании и Румынии выступают категорически против возвращения российских команд в международные турниры. Два союзника Украины заняли одну из наиболее жестких позиции в отношении вопроса допуска представителей страны-агрессорки к соревнованиям.

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Об этом в интервью порталу Sport24 рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина, румыны и датчане якобы не могут даже объяснить, почему команды из РФ не должны участвовать в турнирах.

"Страна, которая больше остальных выступает против возвращения России? С достаточно жесткой позицией выступали, например, Дания и Румыния. Это из тех, от кого я лично слышал. У них категоричная позиция: нет и все. Чем они это объясняют? Ничем. Говорят: "Вы должны страдать", – лицемерно заявил Митрофанов.

Ранее директор департамента национальных ассоциаций Европейского футбольного союза (УЕФА) Зоран Лакович заявил, что Россия должна вернуться в "европейскую спортивную семью". При этом известно, что национальная сборная РФ не примет участия в квалификации к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась фантазиями на тему того, что российские футбольные команды будут вскоре возвращены в международные соревнования, а "голос Украины всем уже надоел".

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