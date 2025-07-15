Вырубил за 35 секунд! Соперник Усика привык заканчивать бои нокаутом, рос в семье торговца-иммигранта, ставшего миллионером, и не жалел кумиров

19 июля на легендарном "Уэмбли" состоится один из самых ожидаемых боев 2025 года между объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 14 КО), которого украинец уже побеждал два года назад. Но британец, который рос в суровых условиях южного Лондона и не привык отступаться, может быть крайне опасным в реванше.

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Накануне мегабитвы в Лондоне OBOZ.UA собрал факты о непростом, но стремительном пути Дюбуа от мальчика из многодетной семьи иммигранта из Гренады до топов королевского дивизиона.

В первом поединке Усик – Дюбуа роковым стал 9 раунд – именно тогда украинец техническим нокаутом победил Динамита. Неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что скорее всего реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

Боксерский ринг вместо школы

Даниэль Дюбуа родился в Лондоне 6 сентября 1997 года и рос в Гринвиче, где поселился его отец, который родом из Гренады. Дюбуа-старший имеет 11 детей, а будущий боксер – старше его второй жены. Поначалу отец был уличным торговцем, но на продаже плакатов умудрился заработать свой первый миллион: "Я печатал их за 5 пенсов, а продавал по 2 фунта".

Детство Даниэля нельзя назвать легким, ведь он рос в строгой христианской семье, где дисциплина была важным аспектом. А улицы южного Лондона были достаточно жестокими для парня. Но, как рассказывал Дюбуа, он хоть и был немного капризным, не попадал в большие неприятности.

Чтобы у сына не было даже соблазна искать приключений или присоединиться к плохой компании, отец отвел его в боксерский зал.

"У меня до сих пор нет судимости. Я не очень часто видел улицу, потому что примерно с восьми лет папа держал меня на боксерском ринге. Я получил несколько общих сертификатов о среднем образовании, но, если честно, мне никогда не нравилась школа, поскольку я всегда считал ее отвлекающим фактором от бокса", – признавался Даниэль в 19 лет.

Дюбуа-старший посещал спортзал The Peacock в Кеннинг-Тауне, чтобы поддерживать форму, и сначала мальчик просто ходил с ним за компанию и смотреть. А потом и сам присоединился к тренировкам. Параллельно физически одаренный Даниэль занимался и другими видами.

"Футбол меня не очень интересовал, да и до сих пор не интересует, но я бегал за команду South London Harriers, где также прыгал в длину и метался в копье. Но я довольно быстро увлекся боксом. Вскоре мы перешли в спортзал Repton, затем в Dale Youth, где я выиграл большинство своих юниорских титулов под руководством замечательного тренера Гэри Макиннеса", – вспоминал будущий чемпион.

Но, несмотря на все успехи, юный чемпион продолжал и дальше менять клубы, пока не осел в Ислингтоне: "Мы так часто меняли спортзалы, потому что тренеры, казалось, не ладили с моим папой". Дюбуа-старший пристально следил за подготовкой сына: "Когда Даниэль был маленьким, мы проводили чрезвычайные тренировки. В 10 лет он мог отжиматься часами".

Чемпионский взлет

Уже в юном возрасте было понятно, что Даниэль рожден для ринга: "В общем, кажется, я провел 75 любительских боев и проиграл около шести. Я выиграл два титула английского школьного чемпиона, два юниорских титула ABA и CYPs. Выиграл чемпионат Британии. Я провел полтора года в составе элитной команды Великобритании в Шеффилде и жил там с понедельника по четверг".

Неудивительно, что юношу заметили и пригласили в сборную Англии, хотя у его отца было и гражданство Франции. Дюбуа дважды участвовал в молодежных чемпионатах Европы и выигрывал золотые медали на международных турнирах в Финляндии и Германии.

В 17 лет Даниэля пригласила в качестве спарринг-партнера Дерека Чисора, которого он потом вспоминал, как очень жесткого, но хорошего парня: "Я также регулярно спарринговал с финалистом Олимпиады-2016 Джо Джойсом и Фрейзером Кларком. И хорошо держался".

Впоследствии 18-летнего здоровяка пригласил и в тренировочный лагерь Энтони Джошуа и эта коллаборация продолжалась довольно длительное время: "Он – лучший, с кем я когда-либо делил ринг. Он очень сильный, поэтому мне было нужно применять весь свой ум. У него очень надежный джеб, хорошая защита, и вы точно не хотели бы получить от него чистый удар правой".

Даниэль имел все, чтобы остаться в любителях и побороться за место первого номера сборной Великобритании и участие в Играх Содружества-2018, взрослых чемпионатах Европы и мира и Олимпиаде-2020 в Токио. Однако в 2017-м 19-летний боксер решил перейти в профессионалы.

По словам Дюбуа, у него не было никакой гарантии, что тренерский штаб сборной выставит именно его на топовые соревнования: "Хотя ходят слухи, что Джо Джойс становится профессионалом, они явно готовили Фрейзера Кларка, чтобы тот занял его место. Он сейчас номер четыре в мире и, я считаю, провел в Шеффилде намного дольше меня. Вот почему я решил перейти в профессионалы".

Реактивный дебют

19-летний Дюбуа принял предложение известного британского промоутера Фрэнка Уоррена, который пообещал перспективному боксеру до шести боев в год. На тот момент Даниэль характеризовал себя как бойца нападения с великолепным джебом.

"Я довольно агрессивный и стараюсь использовать много движений головой. Я не всегда был тяжеловесом. В 12 лет я весил 54 килограмма, а в 16 – лишь 75. Но как только два года назад я стал тяжеловесом, то начал превосходить большинство соперников, благодаря мощным ударам правой рукой и ударам в корпус. Спросите Джошуа и других, умею ли я бить!", – заявлял Дюбуа.

Даниэль подчеркивал, что на профессиональном ринге должен стать еще более агрессивным, больше концентрироваться и лучше наносить удары. Он буквально жил боксом, не имея других занятий или хобби: "Когда я дома, я просто смотрю бокс в тяжелом весе 24/7. Али, Боу, Холифилд... Мне очень нравится Леннокс Льюис, потому что он был таким сильным и ловким, и Тайсон, потому что он любил нокаутировать людей. Я стараюсь перенять что-то хорошее от всех них. Можно сказать, что я ученик бокса".

Свой первый бой в профи в апреле 2017 года Дюбуа завершил за 35 секунд, выиграв техническим нокаутом у Маркуса Келли. Всего в течение 2017–2020 годов он одержал 15 побед подряд, из которых только одна – против американца Кевина Джонсона – не была досрочной. В этих боях англичанин завоевывал титулы чемпиона Европы по версии WBO, WBO Global, Великобритании BBBofC British, Содружества, WBC Silver и WBO International.

"Динамит" среди больших "мальчиков"

Первым настоящим испытанием для Даниэля стал бой против бывшего коллеги по сборной и спарринг-партнера Джо Джойса. Дюбуа должен был защищать титул чемпиона Британии, Содружества, WBC Silver и WBO International. На эту битву очень ждали на туманном Альбионе, но вынуждены были трижды переносить дату боя из-за коронавируса.

А когда в ноябре 2020-го соперники таки должны были выйти в ринг, оказалось, что специалисты отдают небольшое предпочтение не более опытному Джойсу, который является финалистом Олимпийских игр, а именно Даниэлю. Тогда раздраженный Джо пообещал, что у тех, кто поставит на него, будет лучшее Рождество. И не соврал.

Джойс регулярно доставал Даниэля своими мощными джебами, что привело к отеку левого глаза Дюбуа. И хотя к 10 раунду Джо проигрывал по очкам, после очередного сильного попадания по опухшему месту, соперник опустился на одно колено и позволил рефери отсчитать первое поражение в карьере. Но за этот проиграл Дюбуа получил первой большие деньги – 1,75 миллиона фунтов (1,92 млн евро).

Даниэль быстро отошел от обидного поражения – через полгода уже во втором раунде нокаутировал румына Богдан Дину и выиграл вакантный титул временного чемпиона WBA в тяжелом весе. А в августе 2023 года Дюбуа мог стать фактически королем дивизиона в случае победы над украинцем Александром Усиком, который владел поясами WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

В бою против обладателя звания абсолютного чемпиона супертяжелого веса британец был настроен очень агрессивно, но дал о себе знать боксерский гений и опыт Усика. Даниэль проиграл нокаутом в девятом раунде, а сам поединок закончился скандалом. Ведь в пятом раунде Дюбуа нанес Александру удар в нижнюю часть туловища, и тот оказался на канвасе.

Британец утверждал, что попал сопернику в живот, и это – нокдаун, если не нокаут, но рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой. Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Да и статистика была полностью на стороне Александра.

Но поражение от Усика не только не сломало Даниэля, но и подбросило ему дополнительные баллы, ведь, несмотря на все официальные решения, оставались те, кто думал, что британец победил до сих пор не битого украинца.

После Александра Дюбуа уложил достаточно мощного американца Джаррелла Миллера и непобедимого хорвата Филипа Хрговича, выиграл вакантный титул временного чемпиона IBF.

Отдельно в карьере Дюбуа стоит поединок с Энтони Джошуа на легендарном "Уэмбли" 21 сентября 2024 года. Это было противостояние с боксером, которого Даниэль ранее называл сильнейшим. К тому же для него это была первая защита чемпионского пояса IBF. И Дюбуа начал ее без разведки, уже в дебютном раунде отправив бывшего чемпиона в нокдаун.

В пятом раунде Джошуа удалось потрясти Дюбуа, он бросился его добивать, но пропустил навстречу и долго не мог прийти в себя, а рефери тем временем отсчитал Эйджею нокаут. Это была мощная заявка Даниэля на лидерство в дивизионе. К тому же он заработал бешеные для себя 10 миллионов фунтов (11,6 млн евро).

Не меньшую сумму Даниэль должен был получить за бой против против временного чемпиона WBO в тяжелом весе Джозефа Паркера. Кард-поединок должен был состояться 22 февраля 2025 года. Однако накануне поединка Дюбуа заявил, что заболел и не может выйти в ринг. А уже 12 марта 2025 года Sky Sports сообщил, что он ведет переговоры о реванше с Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе.

Конечно, какой тут Паркер с его временным титулом и 10 миллионами, если можно свергнуть короля и забрать все, да и еще положить в карман 52,5 миллиона в британской валюте или 60,9 миллиона – в евро? Выбор был очевиден.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие самые большие заработки Усика и его соперника Дюбуа.

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