'Ярче и эффектнее': российский экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) выиграет и второй поединок против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). При этом победа украинского чемпиона будет еще более убедительной, чем это было в первом бою, который состоялся поздней весной.

Видео дня

Такое мнение в комментарии порталу "ВсеПроСпорт" выразил бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд. Российский экс-боксер отметил, что Фьюри нужно сильно потрудиться доя победы над Усиком, которая откроет его путь к третьему поединку против украинца.

"Думаю, в этот раз Усик будет бесспорным фаворитом поединка. Ожидаю его победу. Мне кажется, он может выиграть даже еще ярче и эффектнее, чем в первом бою. Нужна ли трилогия? Если Фьюри покажет классный бокс и победит, третий поединок будет напрашиваться. Но он должен выиграть убедительно, лучше себя показать, чем в первом бою. Все будет зависеть от него", – сказал Дрозд.

Отметим, что в последнее время в России активно желают поражения Усику 21 декабря. Ранее известный промоутер Владимир Хрюнов поддержал Фьюри. Тренер сборной РФ Эдуард Кравцов также намекнул на то, что желает видеть победу британца. А олимпийский чемпион Алексей Тищенко, высказываясь о реванше, вообще "забыл", что в нем примет участие украинец.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

Интересно, что перед реваншем произошла странная ситуация, когда букмекеры занизили шансы украинца на успех. При этом эксперты продолжают настаивать на том, что Усик снова победит. Например, ветеран Дерек Чисора отметил, что у Фьюри практически нет шансов реваншироваться. А британский промоутер Бен Шалом просто поставил крест на Тайсоне и его возможностях побить украинца.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединил все пояса супертяжелого дивизиона.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!