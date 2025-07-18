'За такой удар бой не останавливается': как украинский рефери разобрал скандальное попадание Усику ниже пояса, что говорили его коллеги и звезды бокса

Накануне реванша 19 июля между объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 14 КО) журналист и боксерский инсайдер Майк Коппинджер опубликовал видео со скандальным ударом британца в пояс крымчанина, который судья расценил, как попадание ниже пояса, и среди болельщиков снова вспыхнули споры. Известный украинский рефери назвал удар Дюбуа "не чистым", а многие специалисты стали на сторону Александра.

Видео дня

OBOZ.UA собрал самые интересные мнения об одном из ключевых эпизодов первого противостояния "Динамита" и крымского "Кота". Дюбуа до сих пор считает, что отправил соперника в нокаут и рефери должен был открыть счет. Он даже пытался оспорить результат схватки. А Усик и его команда уверены, что судья в ринге сделал все правильно, когда дал украинцу восстановиться после болезненного попадания ниже пояса.

Напомним, в первом поединке Усик – Дюбуа роковым стал 9-й раунд – именно тогда украинец техническим нокаутом победил Динамита. Неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что скорее всего реванш закончится в 7-м, 8-м или 9-м раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7.00, 18.00 – для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

Конечно, тот скандальный удар в пятом раунде, после которого Александр оказался на канвасе, стоял между украинцем и британцем последние два года, но новая волна обсуждений началась накануне второго боя, когда Коппинджер выложил видео эпизода с подписью: "Если вы не Даниэль Дюбуа и не часть его команды, то знаете, что это был удар ниже пояса".

А затем известный инсайдер сделал прогноз на поединок 19 июля: "Усик снова победит нокаутом в эти выходные, хотя, считаю, что Дюбуа будет более конкурентоспособным".

Интересный комментарий по поводу той атаки Даниэля и развития самого эпизода в пятом раунде дал нам известный украинский судья, а в прошлом – боксер, Константин Ровенский.

"Удар был не "чистый", если руководствоваться правилами бокса, но и не таким, который невозможно выдержать. Я, как судья, не могу комментировать бои, или эпизоды поединков с болельщицкой позиции. Также отмечу, что с точки зрения судейства "не чистый" и "запрещенный" – это разные вещи", – объяснил Ровенский.

"По моему мнению, это как раз был "не чистый" удар. За такой удар во время поединка, бой не останавливается, а делается устное замечание, типа "Бей выше!", или "Низко!", не вмешиваясь в ход. В некоторой степени, эта "грязь", это отличительная черта такого "true" (настоящего – Ред.), олдскульного профессионального бокса от любительского, олимпийского", – отметил рефери.

ФЕСЕЧКО. Коллега Константина авторитетный украинский рефери Виктор Фесечко в свое время рассказал, что Дюбуа действительно попал украинцу ниже пояса. По его словам, пуэрториканский судья Луис Пабон, который работал в ринге, принял правильное решение, когда не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру время на восстановление.

"Там действительно был удар ниже пояса. Согласно всем правилам, это и на фотографиях видно. Судья дал время на восстановление. Судья все сделал так, как и должен был. Всегда будут те, кто будет оспаривать. Знаете, если бы еще бой был равный, но он нокаутом проиграл. Какие могут быть жалобы? Это разве оправдание себе. Потому что для Александра это был бой уровня спарринга. Он на голову выше", – говорил Фесечко в комментарии Tribuna.com.

РЕЙСС. Известный в мире рефери Джек Рейсс, который работал в ринге во время первого ничейного поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, рассказал, как надо определять в боксе удар ниже пояса: "Пупок у каждого разный, у кого-то ниже, у кого-то – выше. Поэтому нельзя опираться на пупок. Линия бедер – это нижняя точка удара. Пупок здесь ни при чем".

"Удар ниже пояса – это любой момент, когда большая часть перчатки расположена ниже линии бедер. На линии бедер это разрешено, но является нарушением правил, когда большая часть перчатки начнет опускаться ниже нее. Вот почему мы определяем линию бедер для всех перед боем – это линия, не бейте ниже нее", – комментировал Рейсс для DAZN Boxing Show.

Известный украинский боксер ИгорьШевадзуцкий считает, что эпизод был сложный для судейства: "С одного ракурса фотографии – удар, вроде бы, ниже, а с другого, вроде бы, в линию пояса. Но даже если так разобраться по правилам, если ты просто в линию пояса бьешь, это уже считается ниже".

"Тем более есть боксеры, у которых высоко стоит защита. И соответственно, пояса поднимаются высоко. Потому что у каждого разное строение, у каждого разная антропометрия. Я думаю, что если брать по антропометрии, по всем этим моментам, то это был удар ниже пояса", – отметил в разговоре с OBOZ.UA украинец.

ЛЬЮИС. Легендарный британский супертяжеловес на пенсии Леннокс Льюис считает, что Александр симулировал после удара ниже пояса от Дюбуа во время боя 27 августа 2023 года: "Нет, это точно не был удар ниже пояса. Спросите любого боксера – это был удар в резинку. Усик симулировал. Мы все так делаем. Чтобы я сделал в такой ситуации? Я бы на его месте делал бы то же самое".

КОНЛАН. Известный ирландский боксер, олимпийский медалист и чемпион мира среди любителей Майкл Конлан уверен, что если бы даже рефери начал отсчет, не было бы никакого нокаута.

"Не думаю, что удар был ниже пояса, он был на грани. Пожалуйста, успокойтесь с тем, что Дюбуа должен был стать чемпионом мира из-за этого. Если бы Усику начали отсчет, он бы поднялся", – уверен Майкл, как и многие другие специалисты.

СМИТ. Бывший чемпион мира WBO в первом тяжелом весе Лиам Смит стал на сторону Усика: "Это был удар ниже пояса, независимо от того, его пояс выше или ниже – его должны приспустить на старте боя, если команда Дюбуа считает, что он слишком высоко. Да, Усик воспользовался временем, которое ему предоставили, но никто не может ответить, должен ли он оставаться внизу, если рефери не начинает отсчет".

ДЕРЕВЬЯНЧЕНКО. Известный боксер Сергей Деревянченко тоже согласен, что Дюбуа нарушил правила: "Тот удар был ниже пояса. Однозначно. Опять же, даже в США есть разные судьи. Кто-то закрывает глаза, когда ты грязно работаешь, а кто-то не позволит тебе этого делать. Будут постоянно делать замечания и снимать очки, если ты продолжаешь. Очевидно, тот рефери решил, что это неприемлемо".

ФЮРИ. Точку в обсуждениях пытался поставить тренер по боксу и дядя звездного Тайсона Фьюри – Питер Фьюри.

"Я не согласен с тем ударом. Просмотрел тот удар много раз, и он пришелся в пах, между бедром и тазом. Попадешь туда – и это выключит любого супертяжа. Это точно был удар ниже пояса", – сказал он в интервью "Seconds Out".

Но как бы там ни было, во время медиа-недели в Лондоне Александр без раздумий заявил, что никакого нокаута быть не могло, даже если бы рефери не дал украинцу время на восстановление. "Было тяжело. Было больно. Но это не был корпус. Это что-то другое. Но, если бы рефери начал отсчет, я бы 100% поднялся".

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