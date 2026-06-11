Плоский живот после 50 лет: пять упражнений, которые стоит выполнять вместо скручиваний

После 50 лет избавиться от нависшего живота становится сложнее, ведь организм постепенно теряет мышечную массу, а обмен веществ замедляется. Многие люди делают ставку на классические скручивания, однако они не всегда обеспечивают желаемый результат для укрепления мышц кора и формирования подтянутой талии.

Видео дня

Зато упражнения с собственным весом, которые сочетают стабилизацию, баланс и контролируемые движения, могут быть значительно эффективнее. Они помогают активировать глубокие мышцы живота, улучшают осанку и способствуют укреплению всего корпуса, пишет eatthis.com.

Ключ к борьбе с нависшим животом заключается не в сотнях повторений скручиваний, а в сочетании умеренной интенсивности и полного контроля над каждым движением. Медленное выполнение упражнений позволяет глубоким мышцам работать активнее, не перегружая шею и поясницу. Ниже приведены пять упражнений, которые особенно полезны после 50 лет и помогают эффективно укреплять мышцы живота.

Подъем колена до противоположного локтя стоя

Это упражнение активирует мышцы кора благодаря одновременной работе верхней и нижней частей тела. Во время движения задействуются косые мышцы живота, нижний пресс и мышцы бедер. Кроме того, вращение туловища во время подъема колена создает дополнительную нагрузку на талию и помогает улучшить координацию.

Как выполнять:

Станьте прямо и положите руки возле висков.

Поднимите правое колено и одновременно потяните к нему левый локоть.

Вернитесь в исходное положение.

Повторите движение на другую сторону.

Сохраняйте ровную осанку и напряженные мышцы живота.

Выполняйте упражнение в течение 40-60 секунд.

Выход в планку из положения стоя

Это движение заставляет работать практически все мышцы тела, особенно глубокие стабилизаторы живота. Постепенное перемещение рук вперед увеличивает нагрузку на кор, а возвращение в исходное положение дополнительно активирует нижнюю часть пресса.

Как выполнять:

Поставьте ноги на ширину бедер.

Наклонитесь вперед и коснитесь руками пола.

Медленно переставляйте руки вперед, пока не окажетесь в положении планки.

Коротко задержитесь.

Вернитесь назад тем же способом и выпрямитесь.

Сделайте от 6 до 10 повторений.

Вращения корпуса сидя с наклоном назад

Упражнение направлено на глубокие мышцы живота и косые мышцы, которые отвечают за формирование талии. Небольшой наклон туловища назад создает постоянное напряжение в коре, а медленные обороты улучшают стабильность и осанку.

Как выполнять:

Сядьте на пол, согнув ноги в коленях.

Слегка отклонитесь назад.

Вытяните руки перед собой.

Медленно поверните туловище в одну сторону.

Затем так же медленно повернитесь в другую.

Продолжайте движение в течение 30-45 секунд.

Поочередной подъем ног лежа поочередно

Это упражнение хорошо прорабатывает нижнюю часть живота и помогает развивать стабильность таза. Контролируемые движения заставляют глубокие мышцы живота работать без чрезмерной нагрузки на спину.

Как выполнять:

Лягте на спину и согните ноги в коленях.

Напрягите пресс.

Подтяните одно колено к груди.

Медленно поверните ногу назад.

Повторите движение другой ногой.

Следите, чтобы таз оставался неподвижным.

Выполняйте упражнение 40-60 секунд.

Упражнение "Альпинист" (медленно)

В отличие от быстрого варианта этого упражнения, медленное выполнение значительно увеличивает нагрузку на кор. Каждое подтягивание колена требует от мышц живота стабилизировать туловище, что помогает эффективно укреплять среднюю часть тела.

Как выполнять:

Примите положение классической планки.

Расположите ладони под плечами.

Медленно подтяните одно колено к груди.

Поверните ногу назад.

Повторите движение другой ногой.

Старайтесь не поднимать таз вверх и держите корпус напряженным.

Продолжайте упражнение в течение 40-60 секунд.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет укрепить мышцы кора, улучшить осанку и сделать живот более подтянутым. Лучшего результата можно достичь, если сочетать тренировки со сбалансированным питанием, достаточной двигательной активностью и полноценным отдыхом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения можно выполнять на стуле после 50 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.