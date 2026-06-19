Забудьте об изнурительных упражнениях: эти движения в сидячем положении помогают бороться с жиром на животе после 60

С возрастом поддерживать подтянутую форму становится сложнее, ведь организм постепенно меняется, а жир в области живота может накапливаться быстрее. Однако для укрепления мышц кора не обязательно выполнять сложные тренировки или изнурительные упражнения.

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Специалисты предлагают обратить внимание на простые движения в сидячем положении, которые помогают активировать мышцы живота, улучшить стабильность и поддержать подвижность после 60 лет. Издание eatthis.com рассказывает о четырёх эффективных упражнениях, которые могут стать безопасной альтернативой традиционным скручиваниям.

Специалист по нейровосстановительным движениям Даниэлла Ривка объясняет, что правильно подобранные упражнения для кора помогают укреплять мышцы, улучшать баланс, поддерживать метаболические процессы и способствовать уменьшению накопления жировой ткани в области живота.

Как возраст влияет на мышцы живота и осанку?

После 60 лет мышцы кора могут постепенно терять силу, а осанка – ухудшаться. Из-за этого телу становится сложнее поддерживать правильное положение позвоночника, а повседневные движения могут требовать больше усилий.

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"Когда мышцы кора недостаточно сильны, они не могут полноценно стабилизировать позвоночник. В результате другие мышечные группы берут на себя дополнительную нагрузку, что может вызывать дискомфорт и повышать риск травм", – объясняет Ривка.

По её словам, укрепление мышц живота важно не только для внешнего вида. Сильный кор помогает лучше контролировать движения, поддерживает правильную осанку, улучшает равновесие и позволяет дольше сохранять самостоятельность в повседневной жизни.

Почему упражнения сидя могут быть лучшим выбором, чем скручивания?

Классические скручивания подходят не всем, особенно людям старшего возраста, ведь они могут создавать дополнительную нагрузку на поясницу. Зато упражнения сидя обеспечивают более стабильную опору и позволяют контролируемо работать с мышцами живота.

"Упражнения в сидячем положении могут быть более эффективной альтернативой традиционным скручиваниям для пожилых людей, поскольку они обеспечивают стабильность, снижают риск травм и помогают активировать мышцы кора без чрезмерного давления на нижнюю часть спины", – отмечает Ривка.

Такие движения помогают одновременно тренировать мышцы живота, поддерживать равновесие и улучшать контроль над телом.

Упражнения сидя для укрепления живота после 60 лет

По словам специалиста, простые движения на стуле могут помочь активизировать мышцы кора и поддержать физическую форму.

"Подъемы ног в сидячем положении и вращения туловища повторяют многие повседневные движения, поэтому они помогают развивать функциональную силу. Кроме того, такие упражнения можно легко адаптировать для людей с разным уровнем мобильности", – говорит Ривка.

Подъемы ног в сидячем положении

Сядьте ровно на стул, прижав спину к спинке. Поставьте стопы на пол. При необходимости держитесь руками за края стула для устойчивости. Выпрямите одну ногу перед собой, полностью разгибая колено. Во время движения держите носок направленным к себе, чтобы лучше задействовать мышцы бедра. Затем верните ногу в исходное положение и повторите с другой ногой.

Вращение туловища в сидячем положении

Сядьте прямо на устойчивый стул, поставив ноги на пол. Напрягите мышцы живота. Руки можно положить за голову или скрестить перед грудью. Медленно поверните туловище в одну сторону, не двигая тазом. Вернитесь в центр и выполните поворот в другую сторону.

Упражнение "Велосипед" в положении сидя

Сядьте ближе к краю стула. Поместите руки за голову. Слегка отклоните туловище назад. Поднимайте поочередно колени и поворачивайте туловище так, чтобы локоть двигался к противоположному колену. Продолжайте движение в медленном темпе, имитируя езду на велосипеде.

Подтягивание колен к груди в положении сидя

Сядьте на край прочного стула, держа спину прямо. Положите руки на бедра или на нижнюю часть спины для поддержки. Слегка отклонитесь назад. Подтяните оба колена к груди. Медленно опустите ноги назад, не ставя их сразу на пол.

Регулярное выполнение таких упражнений в сочетании со сбалансированным питанием и достаточной физической активностью может помочь поддерживать сильный кор, улучшать подвижность и сохранять здоровую форму даже после 60 лет.

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