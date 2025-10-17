Здоровье коленей после 60: как сохранить подвижность и забыть о боли

Боль в коленях после 60 лет – распространенная проблема, которая может затруднять даже простые ежедневные дела. Однако правильный подход к движению и уходу за суставами позволяет сохранить их здоровыми.

Видео дня

Небольшие изменения в повседневных привычках и физических упражнениях могут значительно облегчить жизнь и улучшить качество движения. Издание eatthis.com собрало советы экспертов, которые помогут поддержать колени в хорошей форме даже в зрелом возрасте.

Следите за положением во время сидения

Сохранить здоровье коленей можно даже без физических упражнений – достаточно правильно сидеть.

"Сидите, не скрещивая ноги, и избегайте сидения на диване с подложенной под себя ногой. Скрещивание ног увеличивает давление на коленный сустав, что может привести к раздражению и последующей боли во время движения", – советует Сидни Хагге-Кок, доктор физиотерапии.

Разогрев и заминка – обязательно

Пропуск разминки или заминки может негативно влиять на колени.

"Перед любой активностью всегда делайте легкую разминку. Это могут быть простые упражнения сидя: растягивание квадрицепсов, марши на месте и отведение бедер. Заминка и растяжка так же важны. Растяните подколенные сухожилия, квадрицепсы и мышцы межфалангового уровня, чтобы поддерживать гибкость", – советует Хагге-Кок.

Научитесь правильно приседать

Приседания помогают укрепить мышцы, но неверная техника может усугубить боль.

"Убедитесь, что при приседании вы видите пальцы ног. Колени не должны выходить вперед или в сторону. Это похоже на сидение на стуле: если ягодицы не отклоняются назад, вы потеряете равновесие", – объясняет Хагге-Кок.

Выбирайте правильную обувь

Даже с правильной техникой тренировок колени могут болеть из-за неподходящей обуви.

"Посетите специализированный магазин, где оценят вашу стопу и помогут подобрать правильную обувь. Каждая стопа индивидуальна, и стиль обуви должен соответствовать вашей анатомии", – говорит Хагге-Кок.

Ходите каждый день

Малоподвижность может быть такой же вредной для коленей, как перегрузки.

"Ходьба – отличный способ поддерживать здоровье нижней части тела и кардиоустойчивость. Старайтесь двигаться по крайней мере 20-30 минут ежедневно", – советует тренер Даниэль Грей.

Плавание для прочности коленей

Плавание помогает укрепить ноги без чрезмерной нагрузки на суставы.

"Вода создает сопротивление, работая с квадрицепсами и подколенными сухожилиями. Это освежает, успокаивает и положительно влияет как на тело, так и на психику", – объясняет Грей.

Укрепляйте мышцы вокруг колена

Чтобы избежать боли, тренируйте все мышцы, поддерживающие колено.

"Для людей за 60 лучший способ сохранить здоровье колен – это тренировка квадрицепсов, подколенных мышц и мышц отведения. Любой мышечный дисбаланс может привести к дальнейшему износу коленей", – говорит тренер Джой Флетчер.

Ранее OBOZ.UA писал, какие продукты могут усиливать боль в суставах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.