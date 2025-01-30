Знаменитые чемпионы мира из РФ погибли в авиакатастрофе в США

Чемпионы мира по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова погибли в авиакатастрофе, которая произошла 30 января в американском Вашингтоне. Россияне, которые проживают в США с 1995 года, находились на борту самолета авиакомпании PSA Airlines. Bombardier CRJ700 потерпел крушение в результате столкновения с военным вертолетом.

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Об этом информирует Inside The Games. Наумова и Шишков после, которые выиграли первенство планеты 1994 года в парном катании, после окончания карьеры занимались тренерской деятельностью. Они воспитали не одно поколение фигуристов для сборной США.

В частности, их сын Максим выигрывал юниорский чемпионат США. В СМИ появлялась информация о том, что он также находился на борту Bombardier CRJ700, однако позже это не подтвердилось.

В то же время точно известно, что в самолете находились американские фигуристы и тренеры, которые возвращались с национального чемпионата. Он проходил с 20 по 26 января.

СМИ уже выяснили несколько имен юных спортсменов, которые сели на злополучный рейс. Это Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, сестры Эверли и Алидия Ливингстон.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый российский фигурист Денис Ходыкин заявил, что завершает спортивную карьеру в 25 лет.

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