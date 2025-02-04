'Звучат серьезно': в команде Усика впервые отреагировали на решение Фьюри завершить карьеру

Промоутер Александр Красюк назвал достаточно серьезными заявления Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) о завершении карьеры. Представитель Александра Усика (23-0, 14 КО) подчеркнул, что у Цыганского короля, как называют британца, на это раз есть серьезные причины для ухода из спорта.

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Об этом Красюк рассказал в интервью YouTube-каналу iFL TV. Глава компании K2 Promotions Ukraine добавил, что все же нельзя быть на 100% уверенными в решении Фьюри, о котором тот объявил 13 января, а ситуация с камбэком может повториться так же, как это было много раз до этого.

"Только время покажет, действительно ли Тайсон Фьюри завершил карьеру. Он уже делал это много раз. Мне кажется, это уже в седьмой раз он объявил о завершении карьеры. Нельзя быть на 100% уверенным. Но сейчас его заявления звучат достаточно серьезно. У него есть несколько аргументов для этого, потому что он дважды подряд проиграл Усику. Но был ли это его последний раз в ринг, я бы не был уверен на 100%", – сказал Красюк.

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

В то же время Тайсон уже получил ультиматум от промоутера Эдди Хирна, который требует от Цыганского короля боя с Джошуа. А папарацци показали, что сейчас происходит с Фьюри после завершения карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх намерен уговорить Тайсона Фьюри возобновить карьеру. После реванша с Александром Усиком британец сообщил своей команде, что собирается продолжать боксировать.

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