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"Звучат серьезно": в команде Усика впервые отреагировали на решение Фьюри завершить карьеру

Александр Чеканов
Спортивные новости
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'Звучат серьезно': в команде Усика впервые отреагировали на решение Фьюри завершить карьеру

Промоутер Александр Красюк назвал достаточно серьезными заявления Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) о завершении карьеры. Представитель Александра Усика (23-0, 14 КО) подчеркнул, что у Цыганского короля, как называют британца, на это раз есть серьезные причины для ухода из спорта.

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Об этом Красюк рассказал в интервью YouTube-каналу iFL TV. Глава компании K2 Promotions Ukraine добавил, что все же нельзя быть на 100% уверенными в решении Фьюри, о котором тот объявил 13 января, а ситуация с камбэком может повториться так же, как это было много раз до этого.

"Звучат серьезно": в команде Усика впервые отреагировали на решение Фьюри завершить карьеру
"Звучат серьезно": в команде Усика впервые отреагировали на решение Фьюри завершить карьеру

"Только время покажет, действительно ли Тайсон Фьюри завершил карьеру. Он уже делал это много раз. Мне кажется, это уже в седьмой раз он объявил о завершении карьеры. Нельзя быть на 100% уверенным. Но сейчас  его заявления звучат достаточно серьезно. У него есть несколько аргументов для этого, потому что он дважды подряд проиграл Усику. Но был ли это его последний раз в ринг, я бы не был уверен на 100%", – сказал Красюк.

"Звучат серьезно": в команде Усика впервые отреагировали на решение Фьюри завершить карьеру

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

"Звучат серьезно": в команде Усика впервые отреагировали на решение Фьюри завершить карьеру

В то же время Тайсон уже получил ультиматум от промоутера Эдди Хирна, который требует от Цыганского короля боя с Джошуа. А папарацци показали, что сейчас происходит с Фьюри после завершения карьеры.

"Звучат серьезно": в команде Усика впервые отреагировали на решение Фьюри завершить карьеру
"Звучат серьезно": в команде Усика впервые отреагировали на решение Фьюри завершить карьеру

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх намерен уговорить Тайсона Фьюри возобновить карьеру. После реванша с Александром Усиком британец сообщил своей команде, что собирается продолжать боксировать.

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