4 домашних упражнения для укрепления поясницы после 60 лет

С возрастом мышцы, поддерживающие позвоночник, могут постепенно ослабевать, что нередко приводит к дискомфорту и скованности в пояснице. После 60 лет особенно важно поддерживать силу кора, спины и ягодиц, чтобы повседневные движения оставались легкими и безопасными.

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Для этого не обязательно ходить в тренажерный зал, ведь эффективные упражнения можно выполнять даже дома. Издание eatthis.com опубликовало четыре простых движения, которые помогут укрепить мышцы поясницы и улучшить стабильность тела.

Проблемы с поясницей далеко не всегда возникают внезапно. Иногда всё начинается с едва заметных симптомов: лёгкого покалывания при наклоне, скованности после длительного сидения или неуверенности, когда нужно поднять тяжёлый пакет. С возрастом мышцы, поддерживающие и стабилизирующие позвоночник, могут постепенно терять силу. В результате обычные движения, которые раньше не вызывали затруднений, могут казаться более сложными.

Желание укрепить поясницу часто побуждает людей отправиться в спортзал и использовать различные тренажеры. Однако для работы над силой мышц спины это не является обязательным условием. Контролируемые упражнения с собственным весом, выполняемые на полу, также могут помочь укрепить мышцы, поддерживающие позвоночник.

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Особую роль в этом играет сильный кор. Мышцы живота, спины и таза помогают стабилизировать туловище и поддерживать поясницу во время обычной физической активности.

Среди большого количества упражнений бывает непросто определить, какие именно движения стоит включить в домашнюю тренировку. Тренер Джеймс Брэди рекомендует четыре простых упражнения, для которых не требуется специальное оборудование. Достаточно лишь немного свободного пространства и возможности выполнять движения на полу.

Упражнение "Птица-собака"

"Это упражнение помогает активизировать мышцы, отвечающие за поддержку и стабилизацию нижней части спины. Во время одновременного вытягивания руки и противоположной ноги необходимо удерживать корпус в неподвижном положении, что заставляет стабилизирующие мышцы активно работать", – говорит тренер.

Как выполнять упражнение:

Встаньте на четвереньки, расположив спину в нейтральном положении. Напрягите мышцы живота, чтобы стабилизировать позвоночник. Медленно вытяните вперед одну руку. Одновременно отведите назад противоположную ногу. Старайтесь не поворачивать туловище. Медленно вернитесь в исходное положение. Повторите движение в другую сторону. Выполняйте 2–3 подхода по 8–10 повторений для каждой стороны. Между подходами отдыхайте примерно 45–60 секунд.

Ягодичный мостик

Ягодичный мостик задействует не только ягодичные мышцы, но и кору, а также мышцы, поддерживающие поясницу. При подъеме таза основное усилие должны прилагать ноги и ягодицы. Такая работа может быть полезна для повседневных движений, в частности при длительном стоянии или ходьбе по лестнице. Сильные ягодичные мышцы помогают эффективнее распределять нагрузку и не перегружать поясницу.

Как выполнять упражнение:

Лягте на спину. Согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол. Руки положите вдоль туловища. Оттолкнувшись стопами от пола, постепенно поднимите таз. В верхнем положении задержитесь на одну-две секунды. Во время движения держите мышцы кора напряженными. Медленно опустите таз обратно. Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторений. Отдыхайте между подходами 45–60 секунд.

Упражнение "Мёртвый жук"

"Мертвый жук" — это упражнение для кора, которое требует от туловища сохранять стабильность во время движения ногами. Именно эта особенность помогает тренировать мышцы, участвующие в поддержке и защите поясницы.

"Во время упражнения важно не торопиться. Основное внимание следует уделять контролю движения и стабильному положению туловища", – подчеркивает тренер.

Как выполнять упражнение:

Лягте на спину. Поднимите ноги так, чтобы колени находились над бедрами. Напрягите мышцы кора. Старайтесь удерживать поясницу в контакте с полом. Медленно опустите пятку одной ноги на пол. Контролируемо верните ногу в исходное положение. Повторите движение другой ногой. Продолжайте чередовать стороны до завершения подхода. Выполняйте 2–3 подхода по 8–10 повторений на каждую сторону. Отдыхайте 45–60 секунд между подходами.

Разгибание спины в положении лежа

Это упражнение направлено на мышцы, проходящие вдоль задней части позвоночника. Они играют важную роль в поддержании силы и стабильности спины.

Для выполнения движения не нужно высоко поднимать туловище. Наоборот, небольшая амплитуда и медленное контролируемое движение могут быть более подходящими для безопасной работы с мышцами спины.

Как выполнять упражнение:

Лягте на живот. Расположите руки вдоль туловища. Держите шею в нейтральном положении, продолжая линию позвоночника. Направьте взгляд на пол. Осторожно приподнимите грудь над полом на небольшую высоту. Задержитесь в верхнем положении на одну-две секунды. Медленно и контролируемо опуститесь обратно. Выполните 2–3 подхода по 8–12 повторений. Отдыхайте примерно 45–60 секунд между подходами.

"Регулярное выполнение простых упражнений может помочь поддерживать силу мышц, стабилизирующих поясницу. В то же время важно помнить, что движения не должны вызывать резкой или сильной боли. Если дискомфорт усиливается или есть проблемы со спиной, перед началом новой программы физической активности стоит проконсультироваться со специалистом", – подводит итог тренер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения помогут укрепить ноги после 60 лет.

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