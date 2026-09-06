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4 домашних упражнения для укрепления поясницы после 60 лет

Руслана Стрелец
Спортивные новости
4 минуты
441
4 домашних упражнения для укрепления поясницы после 60 лет
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С возрастом мышцы, поддерживающие позвоночник, могут постепенно ослабевать, что нередко приводит к дискомфорту и скованности в пояснице. После 60 лет особенно важно поддерживать силу кора, спины и ягодиц, чтобы повседневные движения оставались легкими и безопасными.

Для этого не обязательно ходить в тренажерный зал, ведь эффективные упражнения можно выполнять даже дома. Издание eatthis.com опубликовало четыре простых движения, которые помогут укрепить мышцы поясницы и улучшить стабильность тела.

Проблемы с поясницей далеко не всегда возникают внезапно. Иногда всё начинается с едва заметных симптомов: лёгкого покалывания при наклоне, скованности после длительного сидения или неуверенности, когда нужно поднять тяжёлый пакет. С возрастом мышцы, поддерживающие и стабилизирующие позвоночник, могут постепенно терять силу. В результате обычные движения, которые раньше не вызывали затруднений, могут казаться более сложными.

Желание укрепить поясницу часто побуждает людей отправиться в спортзал и использовать различные тренажеры. Однако для работы над силой мышц спины это не является обязательным условием. Контролируемые упражнения с собственным весом, выполняемые на полу, также могут помочь укрепить мышцы, поддерживающие позвоночник.

Особую роль в этом играет сильный кор. Мышцы живота, спины и таза помогают стабилизировать туловище и поддерживать поясницу во время обычной физической активности.

Среди большого количества упражнений бывает непросто определить, какие именно движения стоит включить в домашнюю тренировку. Тренер Джеймс Брэди рекомендует четыре простых упражнения, для которых не требуется специальное оборудование. Достаточно лишь немного свободного пространства и возможности выполнять движения на полу.

Упражнение "Птица-собака"

"Это упражнение помогает активизировать мышцы, отвечающие за поддержку и стабилизацию нижней части спины. Во время одновременного вытягивания руки и противоположной ноги необходимо удерживать корпус в неподвижном положении, что заставляет стабилизирующие мышцы активно работать", – говорит тренер.

Как выполнять упражнение:

  1. Встаньте на четвереньки, расположив спину в нейтральном положении.
  2. Напрягите мышцы живота, чтобы стабилизировать позвоночник.
  3. Медленно вытяните вперед одну руку.
  4. Одновременно отведите назад противоположную ногу.
  5. Старайтесь не поворачивать туловище.
  6. Медленно вернитесь в исходное положение.
  7. Повторите движение в другую сторону.
  8. Выполняйте 2–3 подхода по 8–10 повторений для каждой стороны.
  9. Между подходами отдыхайте примерно 45–60 секунд.

Ягодичный мостик

Ягодичный мостик задействует не только ягодичные мышцы, но и кору, а также мышцы, поддерживающие поясницу. При подъеме таза основное усилие должны прилагать ноги и ягодицы. Такая работа может быть полезна для повседневных движений, в частности при длительном стоянии или ходьбе по лестнице. Сильные ягодичные мышцы помогают эффективнее распределять нагрузку и не перегружать поясницу.

Как выполнять упражнение:

  1. Лягте на спину.
  2. Согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол.
  3. Руки положите вдоль туловища.
  4. Оттолкнувшись стопами от пола, постепенно поднимите таз.
  5. В верхнем положении задержитесь на одну-две секунды.
  6. Во время движения держите мышцы кора напряженными.
  7. Медленно опустите таз обратно.
  8. Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторений.
  9. Отдыхайте между подходами 45–60 секунд.

Упражнение "Мёртвый жук"

"Мертвый жук" — это упражнение для кора, которое требует от туловища сохранять стабильность во время движения ногами. Именно эта особенность помогает тренировать мышцы, участвующие в поддержке и защите поясницы.

"Во время упражнения важно не торопиться. Основное внимание следует уделять контролю движения и стабильному положению туловища", – подчеркивает тренер.

Как выполнять упражнение:

  1. Лягте на спину.
  2. Поднимите ноги так, чтобы колени находились над бедрами.
  3. Напрягите мышцы кора.
  4. Старайтесь удерживать поясницу в контакте с полом.
  5. Медленно опустите пятку одной ноги на пол.
  6. Контролируемо верните ногу в исходное положение.
  7. Повторите движение другой ногой.
  8. Продолжайте чередовать стороны до завершения подхода.
  9. Выполняйте 2–3 подхода по 8–10 повторений на каждую сторону.
  10. Отдыхайте 45–60 секунд между подходами.

Разгибание спины в положении лежа

Это упражнение направлено на мышцы, проходящие вдоль задней части позвоночника. Они играют важную роль в поддержании силы и стабильности спины.

Для выполнения движения не нужно высоко поднимать туловище. Наоборот, небольшая амплитуда и медленное контролируемое движение могут быть более подходящими для безопасной работы с мышцами спины.

Как выполнять упражнение:

  1. Лягте на живот.
  2. Расположите руки вдоль туловища.
  3. Держите шею в нейтральном положении, продолжая линию позвоночника.
  4. Направьте взгляд на пол.
  5. Осторожно приподнимите грудь над полом на небольшую высоту.
  6. Задержитесь в верхнем положении на одну-две секунды.
  7. Медленно и контролируемо опуститесь обратно.
  8. Выполните 2–3 подхода по 8–12 повторений.
  9. Отдыхайте примерно 45–60 секунд между подходами.

"Регулярное выполнение простых упражнений может помочь поддерживать силу мышц, стабилизирующих поясницу. В то же время важно помнить, что движения не должны вызывать резкой или сильной боли. Если дискомфорт усиливается или есть проблемы со спиной, перед началом новой программы физической активности стоит проконсультироваться со специалистом", – подводит итог тренер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения помогут укрепить ноги после 60 лет.

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