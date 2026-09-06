4 домашних упражнения для укрепления поясницы после 60 лет
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
С возрастом мышцы, поддерживающие позвоночник, могут постепенно ослабевать, что нередко приводит к дискомфорту и скованности в пояснице. После 60 лет особенно важно поддерживать силу кора, спины и ягодиц, чтобы повседневные движения оставались легкими и безопасными.
Для этого не обязательно ходить в тренажерный зал, ведь эффективные упражнения можно выполнять даже дома. Издание eatthis.com опубликовало четыре простых движения, которые помогут укрепить мышцы поясницы и улучшить стабильность тела.
Проблемы с поясницей далеко не всегда возникают внезапно. Иногда всё начинается с едва заметных симптомов: лёгкого покалывания при наклоне, скованности после длительного сидения или неуверенности, когда нужно поднять тяжёлый пакет. С возрастом мышцы, поддерживающие и стабилизирующие позвоночник, могут постепенно терять силу. В результате обычные движения, которые раньше не вызывали затруднений, могут казаться более сложными.
Желание укрепить поясницу часто побуждает людей отправиться в спортзал и использовать различные тренажеры. Однако для работы над силой мышц спины это не является обязательным условием. Контролируемые упражнения с собственным весом, выполняемые на полу, также могут помочь укрепить мышцы, поддерживающие позвоночник.
Особую роль в этом играет сильный кор. Мышцы живота, спины и таза помогают стабилизировать туловище и поддерживать поясницу во время обычной физической активности.
Среди большого количества упражнений бывает непросто определить, какие именно движения стоит включить в домашнюю тренировку. Тренер Джеймс Брэди рекомендует четыре простых упражнения, для которых не требуется специальное оборудование. Достаточно лишь немного свободного пространства и возможности выполнять движения на полу.
Упражнение "Птица-собака"
"Это упражнение помогает активизировать мышцы, отвечающие за поддержку и стабилизацию нижней части спины. Во время одновременного вытягивания руки и противоположной ноги необходимо удерживать корпус в неподвижном положении, что заставляет стабилизирующие мышцы активно работать", – говорит тренер.
Как выполнять упражнение:
- Встаньте на четвереньки, расположив спину в нейтральном положении.
- Напрягите мышцы живота, чтобы стабилизировать позвоночник.
- Медленно вытяните вперед одну руку.
- Одновременно отведите назад противоположную ногу.
- Старайтесь не поворачивать туловище.
- Медленно вернитесь в исходное положение.
- Повторите движение в другую сторону.
- Выполняйте 2–3 подхода по 8–10 повторений для каждой стороны.
- Между подходами отдыхайте примерно 45–60 секунд.
Ягодичный мостик
Ягодичный мостик задействует не только ягодичные мышцы, но и кору, а также мышцы, поддерживающие поясницу. При подъеме таза основное усилие должны прилагать ноги и ягодицы. Такая работа может быть полезна для повседневных движений, в частности при длительном стоянии или ходьбе по лестнице. Сильные ягодичные мышцы помогают эффективнее распределять нагрузку и не перегружать поясницу.
Как выполнять упражнение:
- Лягте на спину.
- Согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол.
- Руки положите вдоль туловища.
- Оттолкнувшись стопами от пола, постепенно поднимите таз.
- В верхнем положении задержитесь на одну-две секунды.
- Во время движения держите мышцы кора напряженными.
- Медленно опустите таз обратно.
- Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторений.
- Отдыхайте между подходами 45–60 секунд.
Упражнение "Мёртвый жук"
"Мертвый жук" — это упражнение для кора, которое требует от туловища сохранять стабильность во время движения ногами. Именно эта особенность помогает тренировать мышцы, участвующие в поддержке и защите поясницы.
"Во время упражнения важно не торопиться. Основное внимание следует уделять контролю движения и стабильному положению туловища", – подчеркивает тренер.
Как выполнять упражнение:
- Лягте на спину.
- Поднимите ноги так, чтобы колени находились над бедрами.
- Напрягите мышцы кора.
- Старайтесь удерживать поясницу в контакте с полом.
- Медленно опустите пятку одной ноги на пол.
- Контролируемо верните ногу в исходное положение.
- Повторите движение другой ногой.
- Продолжайте чередовать стороны до завершения подхода.
- Выполняйте 2–3 подхода по 8–10 повторений на каждую сторону.
- Отдыхайте 45–60 секунд между подходами.
Разгибание спины в положении лежа
Это упражнение направлено на мышцы, проходящие вдоль задней части позвоночника. Они играют важную роль в поддержании силы и стабильности спины.
Для выполнения движения не нужно высоко поднимать туловище. Наоборот, небольшая амплитуда и медленное контролируемое движение могут быть более подходящими для безопасной работы с мышцами спины.
Как выполнять упражнение:
- Лягте на живот.
- Расположите руки вдоль туловища.
- Держите шею в нейтральном положении, продолжая линию позвоночника.
- Направьте взгляд на пол.
- Осторожно приподнимите грудь над полом на небольшую высоту.
- Задержитесь в верхнем положении на одну-две секунды.
- Медленно и контролируемо опуститесь обратно.
- Выполните 2–3 подхода по 8–12 повторений.
- Отдыхайте примерно 45–60 секунд между подходами.
"Регулярное выполнение простых упражнений может помочь поддерживать силу мышц, стабилизирующих поясницу. В то же время важно помнить, что движения не должны вызывать резкой или сильной боли. Если дискомфорт усиливается или есть проблемы со спиной, перед началом новой программы физической активности стоит проконсультироваться со специалистом", – подводит итог тренер.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения помогут укрепить ноги после 60 лет.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.