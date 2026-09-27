4 упражнения для укрепления икр после 60 лет: почему одной ходьбы недостаточно

После 60 лет сила икр важна не только для ходьбы, но и для равновесия и устойчивости во время движения. С возрастом мышцам становится сложнее быстро реагировать на внезапное изменение положения тела, поэтому обычных прогулок может оказаться недостаточно.

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Разнообразить нагрузку помогут простые упражнения, которые одновременно развивают силу, выносливость и контроль над движениями. Издание eatthis.com опубликовало четыре упражнения, которые можно добавить к ежедневной активности, чтобы поддерживать икры сильными и функциональными.

Икроножные мышцы работают по-разному

Икра состоит не из одной мышцы. Основную роль играют икроножная и камбаловидная мышцы, которые выполняют разные функции. Икроножная мышца проходит через коленный и голеностопный суставы, тогда как камбаловидная связана только с голеностопным. Поэтому положение колена напрямую влияет на то, какая мышца получает большую нагрузку.

Пяточная мышца преимущественно состоит из медленных мышечных волокон. Она активно работает в течение дня, поддерживая тело во время стояния и ходьбы. Икроножная мышца способна быстрее развивать силу, что особенно важно при резких движениях.

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Именно поэтому после 60 лет важно тренировать не только выносливость, но и способность быстро реагировать. Если вы споткнулись или внезапно перенесли вес тела, мышцам нужно за доли секунды стабилизировать положение.

Подъемы на носок на одной ноге

Упражнение помогает укреплять икроножную мышцу и одновременно тренирует равновесие. Для выполнения понадобится невысокая платформа или ступенька.

Как выполнять:

Встаньте одной ногой на край платформы, держа колено прямым.

Сначала можно слегка опираться второй ногой на пол для равновесия.

Поднимайте пятку, перенося вес на переднюю часть стопы.

Когда движение станет контролируемым, полностью оторвите вторую ногу от пола.

Продолжительность: 30–60 секунд в напряжении.

Подъемы на носки с согнутым коленом

Этот вариант похож на предыдущий, но колено нужно постоянно держать согнутым. Так основная нагрузка переходит на камбаловидную мышцу.

Как выполнять:

Встаньте на одну ногу на платформу.

Слегка согните колено и сохраняйте этот угол на протяжении всего движения.

Поднимайте пятку, перенося вес на переднюю часть стопы.

Когда научитесь удерживать равновесие, выполняйте упражнение без помощи второй ноги.

Продолжительность: 60–90 секунд под напряжением.

Выпад с подъемом пятки

Это упражнение сочетает в себе статическую нагрузку, работу икроножных мышц и контроль положения тела.

Как выполнять:

Сделайте длинный выпад и согните оба колена.

Поднимите пятку передней ноги, не меняя положения колена.

Для большего акцента на камбаловидной мышце оставляйте переднее колено согнутым.

Если хотите больше нагрузить икроножную мышцу, работайте с почти прямым коленом.

Продолжительность: 60–90 секунд для камбаловидной мышцы или 15–45 секунд для икроножной.

Боковые прыжки на одной ноге

Это более динамичное упражнение, которое помогает тренировать способность икр быстро реагировать на изменение положения тела.

Как выполнять:

Встаньте на одну ногу, слегка согнув колено.

Выполняйте небольшие прыжки из стороны в сторону, приземляясь на переднюю часть стопы.

Работайте 15–30 секунд, после чего поменяйте ногу.

Когда движение станет стабильным, можно добавить невысокое препятствие, через которое нужно перепрыгивать.

Бонус: мягкий самомассаж лодыжки

Дополнительно можно уделить внимание связкам вокруг лодыжки. Для этого найдите костный выступ с внешней стороны голеностопного сустава и положите один-два пальца чуть выше него.

Медленно двигайте стопой вперед-назад и в стороны, позволяя пальцам отслеживать движение тканей. Не нужно сильно надавливать – достаточно мягкого контакта.

Продолжительность: 30–90 секунд на каждую лодыжку.

Почему важно разнообразие?

После 60 лет тренировки икр стоит рассматривать не только как способ укрепить мышцы. Не менее важно сохранять равновесие, контроль над движениями, выносливость и способность быстро развивать силу.

Ходьба остается полезной повседневной активностью, но дополнение её силовыми, статическими и динамическими упражнениями даёт икрам более разнообразную нагрузку. Именно это помогает подготовить ноги не только к привычным движениям, но и к неожиданным ситуациям, когда нужно быстро удержать равновесие.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие упражнения после 60 лет помогают сохранить молодость.

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