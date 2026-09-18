Тренировки после 60 лет: 4 упражнения, которые помогают сохранить силу и молодой вид
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После 60 лет поддерживать мышечную силу и подвижность становится особенно важно, ведь возрастные изменения постепенно сказываются на организме. Регулярные силовые упражнения помогают сохранять мышечную массу, улучшать физическую форму и поддерживать активность в повседневной жизни.
При этом для тренировки не обязательно проводить часы в спортзале – эффективный комплекс можно выполнить за короткое время дома. Издание eatthis.com опубликовало четыре простых упражнения с эспандером и весом собственного тела, которые стоит добавить в свою программу тренировок после 60 лет.
Специалисты советуют сочетать аэробные нагрузки с силовыми тренировками не реже двух раз в неделю. Если времени мало или вы давно не тренировались, хорошим вариантом могут стать короткие комплексы из сложных движений, которые одновременно задействуют несколько групп мышц.
Для такой мини-тренировки понадобятся только эспандер и вес собственного тела. Выполните по 3 подхода каждого упражнения, соблюдая правильную технику.
Приседания с эспандером
Встаньте на эспандер обеими ногами, поставив их чуть шире плеч. Поднимите руки примерно до уровня груди, отведите таз назад и выполните контролируемое приседание.
Во время подъёма перенесите усилие на пятки, одновременно напрягая бедра и ягодицы. Выполните 3 подхода по 10 повторений.
Тяга на эспандере
Закрепите эспандер на прочной опоре примерно на уровне туловища. Отойдите назад, чтобы лента была натянута, и возьмитесь за ее концы.
Сохраняя корпус устойчивым, отведите локти назад и сведите лопатки. Затем медленно выпрямите руки, возвращаясь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 15 повторений.
Диагональная тяга на эспандере
Закрепите эспандер на низкой опоре. Возьмитесь за его конец и отойдите в сторону, чтобы создать натяжение.
Поставьте ноги на ширину плеч, напрягите мышцы живота и, держа руки прямыми, выполните диагональное движение снизу вверх. В верхней точке дополнительно напрягите косые мышцы живота, после чего плавно вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую сторону.
Отжимания от приподнятой поверхности
Поставьте ладони на скамью или другую устойчивую поверхность на ширине плеч. Напрягите пресс и ягодицы, после чего медленно опускайте грудь к опоре. Во время подъема отталкивайтесь ладонями, задействуя грудные мышцы и трицепсы.
Важно держать шею ровно, не опускать подбородок первым и направлять локти примерно под углом 45 градусов к туловищу. Сделайте 3 подхода по 10–12 повторений.
Если такой вариант отжиманий становится слишком легким, можно постепенно перейти к классическим отжиманиям от пола.
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