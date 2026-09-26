5 силовых упражнений после 50 лет, которые помогают сжигать калории
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После 50 лет для поддержания активности и расхода калорий не обязательно полагаться только на бег. Силовые упражнения с отягощением могут одновременно задействовать крупные группы мышц, укреплять тело и поддерживать расход энергии после тренировки.
Особенно полезны движения, которые задействуют сразу ноги, спину, руки и мышцы кора. Тренер Кевин Снодграсс назвал eatthis.com пять упражнений стоя, которые стоит добавить в тренировки людям старше 50 лет.
Бег – не единственный способ сжигать много калорий во время тренировок. После 50 лет стоит обратить внимание на силовые упражнения, которые одновременно задействуют крупные группы мышц и помогают поддерживать мышечную массу.
"Проблема с бегом как средством простого сжигания калорий заключается в том, что как только вы прекращаете бег, вы фактически прекращаете расход калорий", – объясняет тренер.
По его словам, силовые тренировки дают организму дополнительную нагрузку и могут поддерживать повышенный расход энергии ещё в течение 24–48 часов после занятия, пока тело восстанавливается. Кроме того, они способствуют развитию мышц и поддержанию плотности костей.
"Чем больше мышц задействовано и чем тяжелее перемещаемый вес, тем больше калорий сжигается", – отмечает тренер.
Для начала достаточно выполнять этот комплекс два раза в неделю. Если вы уже регулярно тренируетесь, можно увеличить частоту до трёх занятий.
Приседания с отягощением
Приседания одновременно нагружают квадрицепсы, ягодицы, заднюю поверхность бедер и мышцы кора. Выполнение упражнения с дополнительным весом увеличивает нагрузку.
Как выполнять:
- Встаньте прямо, поставив ноги примерно на ширину плеч.
- Держите гантель или гирю перед грудью.
- Отведите бедра назад и согните колени, опускаясь в приседание.
- Опускайтесь до комфортной глубины, сохраняя контроль.
- Оттолкнитесь пятками и вернитесь в исходное положение.
Выполните 3 подхода по 8 повторений.
Становая тяга с гантелями
Это упражнение хорошо нагружает ягодицы, подколенные сухожилия, спину и мышцы кора. Оно также помогает работать над подвижностью и стабильностью тела.
Как выполнять:
- Встаньте, поставив ноги на ширину бедер, и держите гантели перед бедрами.
- Слегка согните колени.
- Отведите таз назад и наклоните туловище вперёд, опуская гантели вдоль ног.
- Держите спину ровно, а вес – как можно ближе к телу.
- Напрягите ягодицы и заднюю поверхность бедер и вернитесь в вертикальное положение.
Сделайте 3 подхода по 8 повторений.
Трастеры с гантелями
Это комплексное упражнение, сочетающее приседания и жим над головой. Оно заставляет работать ноги, плечи, руки и туловище.
"Трастер – это комбинированное движение, которое начинается с приседания и заканчивается жимом над головой", – объясняет Снодграсс.
Как выполнять:
- Встаньте прямо, держа гантели у плеч.
- Присядьте, отводя таз назад.
- Во время подъема активно отталкивайтесь ногами и одновременно выталкивайте гантели над головой.
- Опустите гантели обратно к плечам и повторите движение.
Для начала используйте легкие или средние веса. Выполните 3 подхода по 8 повторений.
Выпады назад с подъемом гантелей на бицепс
Эта комбинация сочетает нагрузку на ноги и руки, поэтому за одно движение задействуются сразу несколько крупных и мелких мышечных групп.
Как выполнять:
- Держите гантели вдоль туловища.
- Сделайте шаг назад правой ногой и опуститесь в выпад.
- В нижней точке одновременно согните руки, поднимая гантели к плечам.
- Опуская руки, вернитесь в исходное положение.
- Повторите движение другой ногой.
Сделайте 3 подхода по 8 повторений на каждую ногу.
Тяга гантелей в наклоне
Упражнение помогает укреплять спину, плечи, бицепсы и мышцы кора. При этом оно требует стабильного положения корпуса.
Как выполнять:
- Встаньте, держа гантели перед бедрами.
- Отведите таз назад и наклоните корпус, сохраняя спину ровной.
- Полностью выпрямите руки вниз.
- Подтяните гантели к туловищу, направляя локти назад.
- Медленно опустите руки и повторите.
Сделайте 3 подхода по 8 повторений.
Для людей старше 50 лет особенно важно не гнаться за максимальным весом. Нагрузка должна быть достаточной, чтобы последние повторения давались с трудом, но техника оставалась правильной.
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