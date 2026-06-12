5 упражнений на стуле, которые помогут подтянуть обвисшие руки после 50 лет
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После 50 лет многие люди замечают, что руки теряют упругость, а кожа становится более дряблой. Впрочем, улучшить тонус мышц можно даже без сложных тренажеров и изнурительных занятий в спортзале.
Некоторые простые упражнения на стуле помогают укрепить руки, плечи и верхнюю часть тела, не перегружая суставы. Тренер Джилл Джонс поделилась с eatthis.com комплексом простых упражнений на стуле, которые помогут укрепить мышцы рук и сделать их более подтянутыми после 50 лет.
Отжимания на трицепс от стула
Это упражнение активно нагружает трицепсы, плечи и верхнюю часть спины.
"Они замечательные, поскольку непосредственно влияют на трицепсы – основную зону для укрепления задней части рук", – объясняет Джонс.
Для выполнения понадобится устойчивый стул или другая прочная опора. Важно держать корпус напряженным и не разводить локти в стороны.
Как выполнять:
- Сядьте на край стула.
- Поставьте ладони на сиденье рядом с тазом.
- Поднимите бедра над поверхностью стула.
- Выдвиньте ноги вперед так, чтобы колени были согнуты примерно под прямым углом.
- Медленно сгибайте руки в локтях, опуская тело ниже сиденья.
- Затем выпрямите руки и вернитесь в исходное положение.
Сделайте 3 подхода по 10-12 повторений.
Жим над головой сидя
Для этого упражнения подойдут легкие гантели или другое удобное отягощение.
"Это упражнение может помочь вам нарастить рельеф плеч и улучшить подвижность мышц над головой без напряжения поясницы", – отмечает тренер.
Техника выполнения:
- Сядьте ровно, поставив стопы на пол.
- Держите отягощение возле плеч, ладонями вперед.
- Поднимите руки вверх до полного выпрямления.
- Медленно верните их в исходное положение.
Выполняйте 3 подхода по 12 повторений.
Круговые движения руками
Это простое упражнение помогает повысить выносливость мышц плечевого пояса и улучшает кровообращение.
"Это упражнение на выносливость, которое тонизирует плечи и руки, одновременно улучшая кровообращение. Сделайте дополнительный подход, если можете", – говорит Джонс.
Как выполнять:
- Сядьте прямо и расправьте плечи.
- Вытяните руки в стороны на уровне плеч.
- Выполняйте небольшие контролируемые круги вперед.
- После этого повторите движение в обратном направлении.
Сделайте по 30 секунд в каждом направлении, 3 подхода.
Отжимания от стула
Это упражнение укрепляет не только руки, но и грудь и плечи, при этом нагрузка на суставы остается умеренной.
"Отжимания помогают укрепить грудь, плечи и руки, при этом не нагружая суставы", – отмечает Джонс.
Порядок выполнения:
- Поставьте руки на край устойчивого стула на ширине плеч.
- Отступите ногами назад, образовав прямую линию от головы до пяток.
- Напрягите пресс и смотрите перед собой.
- Медленно сгибайте локти, опуская грудь до уровня локтей.
- Вернитесь в исходное положение.
Выполните 3 подхода по 8-10 повторений.
Сгибание рук на бицепс сидя
Это упражнение помогает укрепить бицепсы и сделать руки более рельефными.
"Это упражнение стабилизирует мышцы кора, одновременно изолируя бицепс. Цель – нарастить тонус и силу", – объясняет Джонс.
Как выполнять:
- Сядьте на стул с ровной спиной.
- Возьмите в руки гантели или бутылки с водой.
- Держите руки вдоль туловища ладонями вперед.
- Согните руки в локтях и поднимите отягощения к плечам.
- Задержитесь на мгновение в верхней точке.
- Медленно опустите руки вниз.
Сделайте 3 подхода по 12-15 повторений.
Регулярное выполнение этих упражнений поможет поддерживать силу мышц рук, улучшить их тонус и уменьшить проявления возрастной дряблости. Главное – тренироваться систематически и придерживаться правильной техники.
Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения на стуле помогут похудеть после 50 лет.
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