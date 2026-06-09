Забудьте о скручиваниях: 5 эффективных упражнений для стройной талии после 50 лет на стуле
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
С возрастом поддерживать стройную талию становится сложнее, но правильно подобранная физическая активность помогает достичь заметных результатов. Для этого совсем не обязательно выполнять изнурительные тренировки или десятки классических скручиваний.
Некоторые упражнения с обычным стулом способны эффективно укрепить мышцы кора, улучшить осанку и активизировать сжигание жира в области живота. Этот простой комплекс от eatthis.com станет отличным выбором для людей старше 50 лет, которые стремятся поддерживать хорошую физическую форму.
Скручивания сидя с подтягиванием колена к противоположному локтю
Это упражнение активно нагружает косые мышцы живота и нижнюю часть пресса, не создавая дискомфорта для шеи. Благодаря устойчивой опоре можно качественно выполнять диагональные движения, которые особенно эффективны для укрепления боковых мышц туловища и формирования талии.
Как выполнять:
- Сядьте ближе к краю стула и положите руки за голову.
- Поднимите одно колено и одновременно поверните корпус, приближая к нему противоположный локоть.
- Вернитесь в исходное положение.
- Повторите движение на другую сторону.
- Выполните от 20 до 30 повторений в умеренном темпе.
Боковые наклоны с опорой на стул
Упражнение помогает укрепить мышцы по бокам туловища, которые отвечают за четкие контуры талии и поддержку позвоночника. Использование стула в качестве опоры позволяет безопасно увеличить амплитуду движения и лучше проработать косые мышцы живота.
Как выполнять:
- Станьте рядом со стулом и слегка держитесь одной рукой за спинку.
- Другую руку поднимите над головой.
- Медленно наклонитесь в сторону опоры.
- Вернитесь в вертикальное положение, напрягая мышцы живота.
- Выполните по 12-15 повторений на каждую сторону.
Вращение корпуса сидя
Такое движение способствует развитию косых мышц живота, улучшает подвижность позвоночника и помогает укрепить глубокие мышцы кора. Во время выполнения основная нагрузка приходится именно на область талии, что делает упражнение особенно полезным для ее моделирования.
Как выполнять:
- Сядьте ровно, поставив стопы на пол.
- Соедините руки перед грудью.
- Поверните туловище в одну сторону и потянитесь руками к заднему углу стула.
- Вернитесь в центр и выполните движение в противоположную сторону.
- Сделайте 20 плавных повторений.
Разгибание ног сидя с напряжением пресса
Это упражнение нагружает нижнюю часть живота и мышцы-стабилизаторы. Во время разгибания ног корпус вынужден работать активнее, чтобы сохранять равновесие, что способствует укреплению всей средней части тела.
Как выполнять:
- Сядьте прямо и возьмитесь руками за края сиденья.
- Немного приподнимите оба колена над полом.
- Выпрямите ноги перед собой.
- Медленно поверните колени назад к груди.
- Выполните от 12 до 20 повторений.
Подтягивания колена с боковым скручиванием стоя
Это динамическое упражнение, которое одновременно нагружает косые мышцы живота, бедра и глубокие мышцы кора. Сочетание подъема колена и поворота корпуса помогает интенсивнее прорабатывать боковые участки туловища, чем многие статические упражнения на пресс.
Как выполнять:
- Станьте возле стула и держитесь за спинку рукой, находящейся ближе к опоре.
- Поднимите внешнее колено вверх.
- Одновременно потяните к нему одноименный локоть.
- Медленно вернитесь в исходное положение.
- Выполните 15-20 повторений, после чего поменяйте сторону.
Регулярное выполнение этого комплекса поможет укрепить мышцы живота, улучшить осанку и сделать контуры талии более выраженными. Главное – придерживаться правильной техники и заниматься систематически.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения на стуле помогут подтянуть мышцы после 55 лет.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.