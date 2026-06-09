Забудьте о скручиваниях: 5 эффективных упражнений для стройной талии после 50 лет на стуле

С возрастом поддерживать стройную талию становится сложнее, но правильно подобранная физическая активность помогает достичь заметных результатов. Для этого совсем не обязательно выполнять изнурительные тренировки или десятки классических скручиваний.

Видео дня

Некоторые упражнения с обычным стулом способны эффективно укрепить мышцы кора, улучшить осанку и активизировать сжигание жира в области живота. Этот простой комплекс от eatthis.com станет отличным выбором для людей старше 50 лет, которые стремятся поддерживать хорошую физическую форму.

Скручивания сидя с подтягиванием колена к противоположному локтю

Это упражнение активно нагружает косые мышцы живота и нижнюю часть пресса, не создавая дискомфорта для шеи. Благодаря устойчивой опоре можно качественно выполнять диагональные движения, которые особенно эффективны для укрепления боковых мышц туловища и формирования талии.

Как выполнять:

Сядьте ближе к краю стула и положите руки за голову.

Поднимите одно колено и одновременно поверните корпус, приближая к нему противоположный локоть.

Вернитесь в исходное положение.

Повторите движение на другую сторону.

Выполните от 20 до 30 повторений в умеренном темпе.

Боковые наклоны с опорой на стул

Упражнение помогает укрепить мышцы по бокам туловища, которые отвечают за четкие контуры талии и поддержку позвоночника. Использование стула в качестве опоры позволяет безопасно увеличить амплитуду движения и лучше проработать косые мышцы живота.

Как выполнять:

Станьте рядом со стулом и слегка держитесь одной рукой за спинку.

Другую руку поднимите над головой.

Медленно наклонитесь в сторону опоры.

Вернитесь в вертикальное положение, напрягая мышцы живота.

Выполните по 12-15 повторений на каждую сторону.

Вращение корпуса сидя

Такое движение способствует развитию косых мышц живота, улучшает подвижность позвоночника и помогает укрепить глубокие мышцы кора. Во время выполнения основная нагрузка приходится именно на область талии, что делает упражнение особенно полезным для ее моделирования.

Как выполнять:

Сядьте ровно, поставив стопы на пол.

Соедините руки перед грудью.

Поверните туловище в одну сторону и потянитесь руками к заднему углу стула.

Вернитесь в центр и выполните движение в противоположную сторону.

Сделайте 20 плавных повторений.

Разгибание ног сидя с напряжением пресса

Это упражнение нагружает нижнюю часть живота и мышцы-стабилизаторы. Во время разгибания ног корпус вынужден работать активнее, чтобы сохранять равновесие, что способствует укреплению всей средней части тела.

Как выполнять:

Сядьте прямо и возьмитесь руками за края сиденья.

Немного приподнимите оба колена над полом.

Выпрямите ноги перед собой.

Медленно поверните колени назад к груди.

Выполните от 12 до 20 повторений.

Подтягивания колена с боковым скручиванием стоя

Это динамическое упражнение, которое одновременно нагружает косые мышцы живота, бедра и глубокие мышцы кора. Сочетание подъема колена и поворота корпуса помогает интенсивнее прорабатывать боковые участки туловища, чем многие статические упражнения на пресс.

Как выполнять:

Станьте возле стула и держитесь за спинку рукой, находящейся ближе к опоре.

Поднимите внешнее колено вверх.

Одновременно потяните к нему одноименный локоть.

Медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните 15-20 повторений, после чего поменяйте сторону.

Регулярное выполнение этого комплекса поможет укрепить мышцы живота, улучшить осанку и сделать контуры талии более выраженными. Главное – придерживаться правильной техники и заниматься систематически.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения на стуле помогут подтянуть мышцы после 55 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.