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Забудьте о скручиваниях: 5 эффективных упражнений для стройной талии после 50 лет на стуле

Руслана Стрелец
Спортивные новости
3 минуты
33
Забудьте о скручиваниях: 5 эффективных упражнений для стройной талии после 50 лет на стуле
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С возрастом поддерживать стройную талию становится сложнее, но правильно подобранная физическая активность помогает достичь заметных результатов. Для этого совсем не обязательно выполнять изнурительные тренировки или десятки классических скручиваний.

Некоторые упражнения с обычным стулом способны эффективно укрепить мышцы кора, улучшить осанку и активизировать сжигание жира в области живота. Этот простой комплекс от eatthis.com станет отличным выбором для людей старше 50 лет, которые стремятся поддерживать хорошую физическую форму.

Скручивания сидя с подтягиванием колена к противоположному локтю

Это упражнение активно нагружает косые мышцы живота и нижнюю часть пресса, не создавая дискомфорта для шеи. Благодаря устойчивой опоре можно качественно выполнять диагональные движения, которые особенно эффективны для укрепления боковых мышц туловища и формирования талии.

Как выполнять:

  • Сядьте ближе к краю стула и положите руки за голову.
  • Поднимите одно колено и одновременно поверните корпус, приближая к нему противоположный локоть.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Повторите движение на другую сторону.
  • Выполните от 20 до 30 повторений в умеренном темпе.

Боковые наклоны с опорой на стул

Упражнение помогает укрепить мышцы по бокам туловища, которые отвечают за четкие контуры талии и поддержку позвоночника. Использование стула в качестве опоры позволяет безопасно увеличить амплитуду движения и лучше проработать косые мышцы живота.

Как выполнять:

  • Станьте рядом со стулом и слегка держитесь одной рукой за спинку.
  • Другую руку поднимите над головой.
  • Медленно наклонитесь в сторону опоры.
  • Вернитесь в вертикальное положение, напрягая мышцы живота.
  • Выполните по 12-15 повторений на каждую сторону.

Вращение корпуса сидя

Такое движение способствует развитию косых мышц живота, улучшает подвижность позвоночника и помогает укрепить глубокие мышцы кора. Во время выполнения основная нагрузка приходится именно на область талии, что делает упражнение особенно полезным для ее моделирования.

Как выполнять:

  • Сядьте ровно, поставив стопы на пол.
  • Соедините руки перед грудью.
  • Поверните туловище в одну сторону и потянитесь руками к заднему углу стула.
  • Вернитесь в центр и выполните движение в противоположную сторону.
  • Сделайте 20 плавных повторений.

Разгибание ног сидя с напряжением пресса

Это упражнение нагружает нижнюю часть живота и мышцы-стабилизаторы. Во время разгибания ног корпус вынужден работать активнее, чтобы сохранять равновесие, что способствует укреплению всей средней части тела.

Как выполнять:

  • Сядьте прямо и возьмитесь руками за края сиденья.
  • Немного приподнимите оба колена над полом.
  • Выпрямите ноги перед собой.
  • Медленно поверните колени назад к груди.
  • Выполните от 12 до 20 повторений.

Подтягивания колена с боковым скручиванием стоя

Это динамическое упражнение, которое одновременно нагружает косые мышцы живота, бедра и глубокие мышцы кора. Сочетание подъема колена и поворота корпуса помогает интенсивнее прорабатывать боковые участки туловища, чем многие статические упражнения на пресс.

Как выполнять:

  • Станьте возле стула и держитесь за спинку рукой, находящейся ближе к опоре.
  • Поднимите внешнее колено вверх.
  • Одновременно потяните к нему одноименный локоть.
  • Медленно вернитесь в исходное положение.
  • Выполните 15-20 повторений, после чего поменяйте сторону.

Регулярное выполнение этого комплекса поможет укрепить мышцы живота, улучшить осанку и сделать контуры талии более выраженными. Главное – придерживаться правильной техники и заниматься систематически.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения на стуле помогут подтянуть мышцы после 55 лет.

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