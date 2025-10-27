5 упражнений против похудения: почему они не сжигают жир на животе

Многие люди мечтают избавиться от лишнего жира на животе, но часто выбирают не самые эффективные упражнения. Из-за этого время в спортзале тратится впустую, а результат оказывается незаметным.

Чтобы тренировки действительно приносили пользу, важно правильно подбирать нагрузки. Эксперты назвали eatthis.com упражнения, которых стоит избегать, если ваша цель – стройный и подтянутый живот.

Клиника Майо объясняет, что накопление жира в зоне талии часто становится следствием возрастных изменений. Особенно это заметно у женщин после менопаузы. Этот нежелательный жир не только портит настроение, но и повышает риски развития серьезных проблем со здоровьем: диабета 2 типа, сердечных недугов, гипертонии и нарушений дыхания.

Чтобы эффективно бороться с жиром на животе, важно действовать комплексно как в спортзале, так и в повседневной жизни. Эксперты советуют не ограничиваться только упражнениями для пресса. Рациональное питание, контроль порций, отказ от сладких напитков, регулярное кардио и силовые тренировки – шаги, которые помогут ускорить результат.

Онлайн-тренер по фитнесу и питанию Тим Лю выделяет пять упражнений, которых стоит избегать, если ваша цель – плоский живот.

Упражнения, которые не помогут сжечь жир на животе

Тим Лю советует убрать из своего плана такие движения: скручивания пресса, боковые наклоны, берпи, прыжки на тумбу и упражнения на аддукторном тренажере. По его словам, они не обеспечивают достаточного задействования мышц, чтобы влиять на процесс жиросжигания. Специалист подчеркивает, что главный акцент нужно делать на сложных упражнениях, которые наращивают мышечную массу.

Клиника Майо отмечает, что во время активного задействования мышц организм тратит больше энергии. Мышечная ткань сжигает значительно больше калорий, чем жировая, поэтому силовые тренировки чрезвычайно важны для уменьшения объема талии.

Что же тогда выбрать вместо этого? Лю советует включить в тренировку приседания, становую тягу, жим, тягу штанги в наклоне, выпады и спринты. Это сбалансированное сочетание нагрузок, которое способствует сжиганию жира и одновременно развивает силу. "Они помогают задействовать больше групп мышц, что поможет вам сжигать больше жира", – объясняет Лю.

