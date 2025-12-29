5 упражнений стоя, которые эффективно сжигают жир на животе после 50 лет. Видео

После 50 лет организму важно поддерживать активность, чтобы сохранять форму и здоровье. Особенно сложно бороться с лишним жиром на животе, который часто накапливается из-за малоподвижного образа жизни.

Простой и эффективный способ усилить работу мышц кора – упражнения стоя, задействующие одновременно несколько групп мышц. Издание eatthis.com опубликовало пять упражнений, которые помогут сжигать калории и укреплять корпус без необходимости бега.

"Упражнения стоя улучшают активацию кора, задействуя больше мышц одновременно для баланса и стабильности, тогда как традиционные кардио-тренировки, такие как бег, сосредоточены преимущественно на движениях нижней части тела. Тренировки стоя бросают вызов коре, заставляя ее стабилизировать тело во время динамических движений, таких как скручивания, наклоны и поднятие веса. Это значительно эффективнее для развития комплексной силы и выносливости кора по сравнению с линейными движениями бега", – объясняет тренер Эрик Норт.

Упражнение "Дровосек"

"Упражнение "дровосек" – это вращательное движение, которое прорабатывает косые мышцы и поперечную мышцу живота, а также прямую мышцу", – говорит Норт.

Станьте прямо, ноги на ширине плеч, держа гантель весом 2-5 кг или медицинский мяч над одним плечом. Плавно перенесите вес по диагонали к противоположной ноге, немного согнув колени. Затем контролируемо вернитесь в исходное положение. Повторите движение с другой стороны.

Скручивание колена до локтя стоя

"Это упражнение задействует нижнюю часть живота и косые мышцы через контролируемые движения", – объясняет Норт.

Станьте прямо, ноги на ширине плеч, руки за головой. Поднимите левое колено, поворачивая туловище и подтягивая правый локоть к колену. Затем повторите движение правым коленом и левым локтем. Чередуйте стороны медленно и контролируемо.

Жим пресса двумя ногами

"Это изометрическое упражнение, которое укрепляет корпус за счет длительного напряжения и контроля", – говорит Норт.

Станьте прямо, ноги на ширине бедер, колени слегка согнуты. Положите руки на внешнюю сторону коленей и одновременно отталкивайте колени внутрь руками, создавая сопротивление. Удерживайте напряжение несколько секунд, чувствуя стабилизацию корпуса.

Отведение бедра стоя

"Это упражнение задействует глубокие стабилизаторы кора, ягодичные мышцы и подколенные сухожилия", – объясняет Норт.

Станьте прямо, держась за стену или стул для равновесия. Поднимите одну ногу в сторону, активируя ягодичные мышцы и корпус, затем опустите ее контролируемо. Повторите с другой стороны.

Поднимание коленей стоя

"Это упражнение укрепляет нижнюю часть живота и сгибатели бедра, улучшает равновесие и координацию", – отмечает Норт.

Станьте прямо, ноги на ширине бедер, руки вытянуты вперед. Поднимите правое колено до уровня бедра и одновременно опустите левую руку, касаясь колена. Вернитесь в исходное положение и повторите для другой стороны. Выполняйте упражнение в быстром темпе, сохраняя контроль.

