5 упражнений стоя, которые помогают убрать складки на спине после 45 лет
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После 45 лет многие люди замечают, что жир начинает накапливаться в участках, которые раньше не вызывали беспокойства, в частности на спине. В то же время регулярные физические нагрузки могут не только помочь избавиться от лишних отложений, но и улучшить осанку и укрепить мышцы верхней части тела.
Для этого совсем не обязательно проводить часы на тренажерах или посещать спортзал. Существуют простые упражнения стоя, которые эффективно прорабатывают спину и способствуют формированию более подтянутого силуэта, пишет eatthis.com.
"Упражнения для спины в положении стоя заставляют работать всю кинетическую цепь. Движение выполняют не только руки – активно включаются мышцы кора, ягодицы и глубокие мышцы, которые отвечают за стабильность тела", – объясняет специалист по фитнесу Карен Энн Канхем.
По ее словам, благодаря этому в работу вовлекается больше мышечных групп, что способствует более высоким затратам энергии, улучшению равновесия и поддержанию силы в долгосрочной перспективе.
Хотя гребной тренажер также обеспечивает хорошую нагрузку, во время работы на нем тело остается зафиксированным. Упражнения стоя больше напоминают движения, которые люди выполняют в повседневной жизни: обороты корпуса, тягу, вытягивание и стабилизацию. Именно эти навыки становятся особенно важными с возрастом.
"Такие упражнения задействуют широкие мышцы спины, ромбовидные, трапециевидные, задние дельтовидные мышцы, а также стабилизаторы кора и бедер. Они играют ключевую роль в поддержании правильной осанки и здоровья плечевых суставов", – отмечает Канхем.
Для достижения результата эксперт советует выполнять комплекс 3-4 раза в неделю. После 45 лет регулярность занятий имеет большее значение, чем чрезмерная интенсивность.
Тяга эспандера к корпусу стоя
Это упражнение помогает укрепить среднюю часть спины и способствует формированию правильной осанки. Положение стоя дополнительно активирует мышцы живота, которые отвечают за стабилизацию корпуса.
"Стоя, вы заставляете кор работать активнее, что усиливает общую нагрузку на мышцы", – говорит Канхем.
Как выполнять:
- Закрепите эспандер на уровне груди.
- Отойдите назад, чтобы лента находилась под натяжением.
- Возьмитесь за ручки обеими руками.
- Потяните локти назад вдоль туловища.
- Сведите лопатки.
- Медленно вернитесь в исходное положение.
Выполните 3 подхода по 12-15 повторений.
Тяга прямых рук вниз
Это движение помогает проработать верхнюю часть спины и способствует правильному положению плеч.
"Тяга прямых рук особенно хорошо нагружает верхние мышцы спины – именно те, что помогают сделать контуры спины более подтянутыми и выразительными", – объясняет эксперт.
Техника выполнения:
- Закрепите эспандер выше уровня головы.
- Станьте лицом к месту крепления, поставив ноги на ширину бедер.
- Возьмитесь за ленту прямыми руками.
- Напрягите мышцы живота и немного согните колени.
- Потяните эспандер к бедрам, не сгибая рук.
- Плавно вернитесь в стартовое положение.
Сделайте 3 подхода по 12-15 повторений.
Обратное разведение рук стоя
Упражнение направлено на задние дельтовидные мышцы и верхнюю часть спины – участки, где часто накапливаются жировые отложения.
"Укрепление этой зоны помогает улучшить осанку и сделать складки на спине менее заметными", – отмечает Канхем.
Как выполнять:
- Возьмите в руки легкие гантели.
- Наклоните корпус вперед, сохраняя спину ровной.
- Немного согните руки в локтях.
- Разведите руки в стороны до уровня плеч.
- Медленно опустите их назад.
Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.
Упражнение "Дровосек"
Это упражнение сочетает силовую нагрузку и вращательные движения, активируя не только спину, но и косые мышцы живота.
"Дровосек заставляет работать широкие мышцы спины, косые мышцы живота и глубокие мышцы позвоночника. Из-за этого организм тратит больше энергии, чем при выполнении движений в фиксированном положении", – объясняет специалист.
Техника выполнения:
- Станьте прямо, поставив ноги на ширину плеч.
- Держите легкую гантель или медбол возле одного плеча.
- Напрягите мышцы кора.
- Переместите вес по диагонали к противоположной ноге, слегка приседая.
- Контролируемо вернитесь в исходное положение.
- Повторите движение в другую сторону.
Сделайте по 10 повторений на каждую сторону в 3 подходах.
Пловец стоя
Это упражнение развивает выносливость задней цепи мышц и помогает улучшить подвижность плеч.
"Оно прекрасно укрепляет мелкие стабилизирующие мышцы верхней и средней части спины, улучшая тонус и функциональность плечевого пояса", – говорит Канхем.
Как выполнять:
- Станьте прямо, ноги поставьте на ширину бедер.
- Напрягите мышцы живота и немного согните колени.
- Вытяните руки перед собой на уровне плеч.
- Поочередно двигайте руками вперед и назад, имитируя плавание.
- Альтернативный вариант – завести руки за голову, развести их в стороны, опустить к пояснице и снова поднять.
- Все движения выполняйте плавно и без рывков.
Работайте по 20-30 секунд в 3 подходах.
Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения помогут укрепить мышцы после 45 лет
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