5 упражнений в постели, которые помогают выровнять осанку быстрее, чем физиотерапия после 60

С возрастом многие люди замечают, что осанка постепенно ухудшается, а спина становится менее гибкой и более напряженной. Часто причиной является малоподвижный образ жизни, длительное сидение и ослабление мышц, которые поддерживают позвоночник.

Однако даже простые упражнения могут существенно изменить ситуацию, если выполнять их регулярно. Особенно эффективны движения, которые можно делать прямо в постели, не перегружая тело, пишет eatthis.com.

"Когда я работаю с клиентами, которые хотят улучшить осанку, мы не сразу переходим к сложным упражнениям или длительным сеансам. Мы начинаем с восстановления контроля над мышцами, поддерживающими позвоночник", – говорит тренер Джаррод Ноббе.

Специалист объясняет, что ключевую роль играют мышцы кора, бедер и верхней части спины. Лучше всего они реагируют на медленные, осознанные движения, а не на быстрые повторения. Именно поэтому упражнения в постели особенно эффективны – они уменьшают нагрузку, обеспечивают поддержку и помогают лучше почувствовать работу тела еще в начале дня.

Еще один важный момент – психологический комфорт. Если упражнения просты и доступны, человек с большей вероятностью будет выполнять их регулярно. А именно регулярность и является главным фактором изменений. Даже короткий ежедневный комплекс может улучшить выравнивание тела и сделать движения более естественными.

Перед началом стоит помнить: эти упражнения не заменяют профессиональной помощи. Не следует отказываться от консультаций с физиотерапевтом – этот комплекс лишь дополняет ежедневную активность.

Удержание ягодичного моста

Это упражнение активирует ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедер, которые отвечают за правильное положение таза. Именно это влияет на выравнивание позвоночника. Статическое удержание позы помогает развить выносливость, что важно для поддержания осанки.

Как выполнять:

Лягте на спину, согните колени, стопы поставьте на кровать

Руки расположите вдоль тела

Нажимая на пятки, поднимите таз.

Напрягите ягодицы и задержитесь в верхней точке

Медленно опуститесь вниз

Сделайте 3 подхода по 20-30 секунд, отдых – 45 секунд.

"Мертвое насекомое" (поочередно)

Это движение укрепляет глубокие мышцы кора, которые стабилизируют позвоночник. Оно учит тело сохранять равновесие и контроль во время движения конечностей.

Как выполнять:

Лягте на спину, руки поднимите вверх

Согните колени под углом 90°

Прижмите поясницу к кровати

Вытяните противоположную руку и ногу

Повернитесь назад и поменяйте сторону

Выполните 3 подхода по 10-12 повторений на каждую сторону, отдых – 45 секунд.

"Кошка-корова"

Это упражнение улучшает подвижность позвоночника через плавное чередование изгибов. Оно помогает снять скованность и восстановить естественную гибкость спины.

Как выполнять:

Станьте на четвереньки (руки под плечами, колени под тазом)

На вдохе прогнитесь, поднимая грудь

На выдохе округлите спину, опуская подбородок

Двигайтесь медленно и контролируемо

Сделайте 3 подхода по 10-12 повторений, отдых – 30 секунд.

Опускание ног лежа

Упражнение активно задействует нижнюю часть кора и учит контролировать положение таза.

Как выполнять:

Лягте на спину, ноги поднимите вверх

Руки положите вдоль тела

Напрягите живот и прижмите поясницу.

Медленно опустите одну ногу

Вернитесь в исходное положение и смените ногу

Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу, отдых – 45 секунд.

Круговые движения лопатками на четвереньках

Это упражнение укрепляет мышцы верхней части спины и улучшает контроль над положением плеч, что важно для ровной осанки.

Как выполнять:

Встаньте на четвереньки

Держите руки прямыми, корпус напряженным

Начните выполнять круговые движения лопатками

Сделайте несколько оборотов в одну сторону

Затем смените направление

Сделайте 3 подхода по 6-8 оборотов в каждую сторону, отдых – 30 секунд.

Что еще поможет улучшить осанку после 60?

Одних упражнений недостаточно – важны также ежедневные привычки. Тело приспосабливается к положениям, в которых находится чаще всего, поэтому стоит обратить внимание на повседневную активность.

Чаще двигайтесь в течение дня

Контролируйте положение тела во время сидения и стояния

Укрепляйте мышцы кора, спины и ягодиц

Выполняйте движения медленно и осознанно

Соблюдайте регулярность

Если выполнять эти упражнения систематически, уже через несколько недель можно заметить, что осанка стала более естественной, а движения – легче и комфортнее.

