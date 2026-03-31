5 упражнений в постели, которые помогают выровнять осанку быстрее, чем физиотерапия после 60
С возрастом многие люди замечают, что осанка постепенно ухудшается, а спина становится менее гибкой и более напряженной. Часто причиной является малоподвижный образ жизни, длительное сидение и ослабление мышц, которые поддерживают позвоночник.
Однако даже простые упражнения могут существенно изменить ситуацию, если выполнять их регулярно. Особенно эффективны движения, которые можно делать прямо в постели, не перегружая тело, пишет eatthis.com.
"Когда я работаю с клиентами, которые хотят улучшить осанку, мы не сразу переходим к сложным упражнениям или длительным сеансам. Мы начинаем с восстановления контроля над мышцами, поддерживающими позвоночник", – говорит тренер Джаррод Ноббе.
Специалист объясняет, что ключевую роль играют мышцы кора, бедер и верхней части спины. Лучше всего они реагируют на медленные, осознанные движения, а не на быстрые повторения. Именно поэтому упражнения в постели особенно эффективны – они уменьшают нагрузку, обеспечивают поддержку и помогают лучше почувствовать работу тела еще в начале дня.
Еще один важный момент – психологический комфорт. Если упражнения просты и доступны, человек с большей вероятностью будет выполнять их регулярно. А именно регулярность и является главным фактором изменений. Даже короткий ежедневный комплекс может улучшить выравнивание тела и сделать движения более естественными.
Перед началом стоит помнить: эти упражнения не заменяют профессиональной помощи. Не следует отказываться от консультаций с физиотерапевтом – этот комплекс лишь дополняет ежедневную активность.
Удержание ягодичного моста
Это упражнение активирует ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедер, которые отвечают за правильное положение таза. Именно это влияет на выравнивание позвоночника. Статическое удержание позы помогает развить выносливость, что важно для поддержания осанки.
Как выполнять:
- Лягте на спину, согните колени, стопы поставьте на кровать
- Руки расположите вдоль тела
- Нажимая на пятки, поднимите таз.
- Напрягите ягодицы и задержитесь в верхней точке
- Медленно опуститесь вниз
Сделайте 3 подхода по 20-30 секунд, отдых – 45 секунд.
"Мертвое насекомое" (поочередно)
Это движение укрепляет глубокие мышцы кора, которые стабилизируют позвоночник. Оно учит тело сохранять равновесие и контроль во время движения конечностей.
Как выполнять:
- Лягте на спину, руки поднимите вверх
- Согните колени под углом 90°
- Прижмите поясницу к кровати
- Вытяните противоположную руку и ногу
- Повернитесь назад и поменяйте сторону
Выполните 3 подхода по 10-12 повторений на каждую сторону, отдых – 45 секунд.
"Кошка-корова"
Это упражнение улучшает подвижность позвоночника через плавное чередование изгибов. Оно помогает снять скованность и восстановить естественную гибкость спины.
Как выполнять:
- Станьте на четвереньки (руки под плечами, колени под тазом)
- На вдохе прогнитесь, поднимая грудь
- На выдохе округлите спину, опуская подбородок
- Двигайтесь медленно и контролируемо
Сделайте 3 подхода по 10-12 повторений, отдых – 30 секунд.
Опускание ног лежа
Упражнение активно задействует нижнюю часть кора и учит контролировать положение таза.
Как выполнять:
- Лягте на спину, ноги поднимите вверх
- Руки положите вдоль тела
- Напрягите живот и прижмите поясницу.
- Медленно опустите одну ногу
- Вернитесь в исходное положение и смените ногу
Выполните 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу, отдых – 45 секунд.
Круговые движения лопатками на четвереньках
Это упражнение укрепляет мышцы верхней части спины и улучшает контроль над положением плеч, что важно для ровной осанки.
Как выполнять:
- Встаньте на четвереньки
- Держите руки прямыми, корпус напряженным
- Начните выполнять круговые движения лопатками
- Сделайте несколько оборотов в одну сторону
- Затем смените направление
Сделайте 3 подхода по 6-8 оборотов в каждую сторону, отдых – 30 секунд.
Что еще поможет улучшить осанку после 60?
Одних упражнений недостаточно – важны также ежедневные привычки. Тело приспосабливается к положениям, в которых находится чаще всего, поэтому стоит обратить внимание на повседневную активность.
- Чаще двигайтесь в течение дня
- Контролируйте положение тела во время сидения и стояния
- Укрепляйте мышцы кора, спины и ягодиц
- Выполняйте движения медленно и осознанно
- Соблюдайте регулярность
Если выполнять эти упражнения систематически, уже через несколько недель можно заметить, что осанка стала более естественной, а движения – легче и комфортнее.
Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения, которые можно выполнять на стуле после 60 лет.
