Борьба с жиром: эффективная тренировка для верхней части тела

Большинство людей мечтает о стройной и подтянутой спине, но избавиться от жировых отложений в этой зоне бывает непросто. Правильные силовые упражнения помогают не только сжигать калории, но и укреплять мышцы и ускорять метаболизм.

Издание eatthis.com опубликовало тренировку для верхней части тела, которая направлена на борьбу с жиром на спине. Выполняя эти упражнения регулярно, вы сможете подчеркнуть рельефы мышц и почувствовать результат уже через несколько недель.

По данным CoolSculpting, жир на спине может накапливаться в верхней, средней и нижней частях. Причины этого разные: генетика, прием лекарств, определенные заболевания или избыточный вес. Ключ к эффективному сжиганию жира – выбор упражнений, которые конкретно прорабатывают спину. Они формируют мышцы, улучшают кровообращение и способствуют высвобождению жира. Наиболее результативные – сложные движения, задействующие сразу несколько групп мышц.

Супинированная тяга к латеральной мышце

Первое упражнение – тяга широчайших мышц спины вниз в супинации. Поставьте руки на ширину плеч, ладони повернуты к себе. Немного отклонитесь назад и потяните штангу вниз к груди, сжимая широчайшие мышцы спины в нижней точке движения. Сопротивление во время подъема удерживает мышцы в напряжении. Почувствуйте сильное растяжение в верхней части спины, поднимая лопатки перед следующим повторением. Рекомендация: 3-4 подхода по 10 повторений.

Тяга троса широким хватом

Следующее упражнение – тяга троса широким хватом на тренажере. Сядьте на тренажер, крепко поставьте ноги на подножку. Вытяните ручку и выпрямите ноги. Держите грудь высоко, локти ведите назад к бедрам, максимально сжимая широкие мышцы спины. Полностью выпрямите руки и растяните лопатки перед следующим повторением. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений.

Наклон заднего ряда

Для этого упражнения используйте скамью под углом 30-45°: Возьмите две гантели (например, 8-12 кг каждая) и положите их грудью на подушку. Можно опираться коленями на скамью или ставить ноги на пол. Выпрямите руки, держите грудь высоко и поднимите гантели к телу, разводя локти наружу. В верхней точке движения согните верхнюю часть спины, а затем полностью опустите гантели вниз для максимального растяжения. Сделайте 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Подтягивание к лицу

Завершающее упражнение – тяга к лицу на станции блока. Прикрепите веревку на уровне шеи. Возьмитесь за нее так, чтобы большие пальцы были обращены к вам. Вытяните трос и сделайте два шага назад. Примите положение шпагата для равновесия (одна нога впереди, другая сзади). Потяните веревку к лицу, разводя локти назад, сжимая заднюю часть плеч и лопатки. Вернитесь в исходное положение. Выполните 3-4 подхода по 15 повторений.

