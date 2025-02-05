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Чемпион ОИ призвал международную федерацию, исключившую россиян, не игнорировать Украину

Александр Чеканов
Спортивные новости
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Чемпион ОИ призвал международную федерацию, исключившую россиян, не игнорировать Украину

Знаменитый чешский хоккейных вратарь Доминик Гашек поддержал решение не допускать сборную России к чемпионату мира 2026 года. Олимпийский чемпион Нагано-98 при этом отметил, что Международная федерация хоккея (IHF) откровенно врет общественности, не называя настоящих причин санкций в отношении страны-агрессорки.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли отметил, что IIHF обязана четко продемонстрировать свою поддержку Украине и назвать вторжение РФ в нашу страну истинной причиной отстранения команды из России.

Чемпион ОИ призвал международную федерацию, исключившую россиян, не игнорировать Украину
Чемпион ОИ призвал международную федерацию, исключившую россиян, не игнорировать Украину

"Я рад, что в следующем сезоне международный хоккей останется без россиян и беларусов, потому что это не позволит рекламировать российскую войну на международных соревнованиях и спасет многие жизни. Однако официальная причина такого решения (мы не можем обеспечить безопасность) – сплошная ложь. Говорят, это делается, чтобы Россия не могла подать на них суд. Я никогда не поддержу такое поведение. Люди не глупые и ложное объяснение принципиально снижает эффект решения. IIHF, прекратите врать народу! Есть только одна причина, почему россиян не допускают к соревнованиям. Если бы российские хоккеисты приняли участие, соревнования стали бы огромной рекламой русской войны", – отметил Гашек.

Чемпион ОИ призвал международную федерацию, исключившую россиян, не игнорировать Украину

Недавно в интервью OBOZ.UA легендарный хоккеист рассказывал, почему активно и последовательно поддерживает Украину в войне с Россией. Также он  гневно высказался в адрес американского предпринимателя Илона Маска после того, как тот нелепо высмеял Зеленского и всю нашу страну.

Чемпион ОИ призвал международную федерацию, исключившую россиян, не игнорировать Украину

Как сообщал OBOZ.UA, поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Чемпион ОИ призвал международную федерацию, исключившую россиян, не игнорировать Украину

Ранее Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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