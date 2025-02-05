Чемпион ОИ призвал международную федерацию, исключившую россиян, не игнорировать Украину

Знаменитый чешский хоккейных вратарь Доминик Гашек поддержал решение не допускать сборную России к чемпионату мира 2026 года. Олимпийский чемпион Нагано-98 при этом отметил, что Международная федерация хоккея (IHF) откровенно врет общественности, не называя настоящих причин санкций в отношении страны-агрессорки.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли отметил, что IIHF обязана четко продемонстрировать свою поддержку Украине и назвать вторжение РФ в нашу страну истинной причиной отстранения команды из России.

"Я рад, что в следующем сезоне международный хоккей останется без россиян и беларусов, потому что это не позволит рекламировать российскую войну на международных соревнованиях и спасет многие жизни. Однако официальная причина такого решения (мы не можем обеспечить безопасность) – сплошная ложь. Говорят, это делается, чтобы Россия не могла подать на них суд. Я никогда не поддержу такое поведение. Люди не глупые и ложное объяснение принципиально снижает эффект решения. IIHF, прекратите врать народу! Есть только одна причина, почему россиян не допускают к соревнованиям. Если бы российские хоккеисты приняли участие, соревнования стали бы огромной рекламой русской войны", – отметил Гашек.

Недавно в интервью OBOZ.UA легендарный хоккеист рассказывал, почему активно и последовательно поддерживает Украину в войне с Россией. Также он гневно высказался в адрес американского предпринимателя Илона Маска после того, как тот нелепо высмеял Зеленского и всю нашу страну.

Как сообщал OBOZ.UA, поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Ранее Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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