Дыши спокойно: упражнения, которые помогут преодолеть апноэ сна

Апноэ сна – это расстройство, которое часто остается незамеченным, но может серьезно влиять на здоровье человека. Из-за нарушения дыхания во время сна организм недополучает кислорода, что приводит к хронической усталости, раздражительности и проблемам с сердцем.

К счастью, кроме медицинского лечения, существуют эффективные физические упражнения, которые помогают уменьшить симптомы этого состояния. Фитнес-эксперт Дженнифер Шерер поделилась с eatthis.com лучшими видами активности, способствующими улучшению дыхания и спокойному сну.

Апноэ сна – это не просто временный дискомфорт или проблема со сном. Это серьезное расстройство дыхания, которое может существенно влиять на здоровье, самочувствие и даже продолжительность жизни. По статистике Клиники Кливленда, около 10% женщин и 25% мужчин страдают этим недугом. Чаще всего апноэ сна наблюдается у людей с лишним весом или старше 50 лет, однако оно может возникнуть в любом возрасте.

Существует два основных типа апноэ сна – обструктивное и центральное, и оба они связаны с нарушением дыхания во время отдыха. Это состояние не только мешает человеку восстанавливаться ночью, но и повышает риск развития сердечно-сосудистых болезней, инсульта, диабета и артериальной гипертензии.

Кардиоупражнения – ключ к здоровому дыханию

По словам Шерер, любая кардиоактивность – от ходьбы до езды на велосипеде – положительно влияет на дыхательные мышцы, особенно на диафрагму. "Во время таких упражнений дыхательные мышцы работают интенсивнее, что улучшает их выносливость", – объясняет она. Регулярная тренировка сердечно-сосудистой системы также активизирует мышцы верхних дыхательных путей, уменьшая их сопротивление и расширяя просвет дыхательных каналов.

Тренер советует уделять кардио не менее 60 минут трижды в неделю – этого достаточно, чтобы почувствовать положительные изменения в дыхании и качестве сна.

Йога для глубокого расслабления

Йога помогает не только телу, но и нервной системе, способствуя лучшему засыпанию. "Йога помогает снять напряжение, чтобы вы могли спать спокойнее", – говорит Шерер. Она рекомендует попробовать позу бабочки лежа, которую можно выполнить прямо в постели.

"Лягте на спину, соедините стопы вместе и позвольте коленям плавно опуститься в стороны. Пусть их вес тянет ноги вниз к кровати – так мышцы полностью расслабятся. Если чувствуете дискомфорт, подложите подушку под колени. Закройте глаза, сосредоточьтесь на ровном дыхании – пять секунд вдох, восемь секунд выдох. Это помогает успокоить ум и тело перед сном", – советует тренер.

Упражнения для глубокого дыхания

Шерер подчеркивает, что тренировка дыхательных мышц может заметно уменьшить проявления апноэ сна. "Глубокое дыхание укрепляет, тонизирует и раскрывает верхние дыхательные пути. Во время выполнения таких упражнений старайтесь вдыхать воздух полностью через нос, задерживайте его на несколько секунд, а затем медленно выдыхайте через рот, пока легкие не освободятся полностью", – объясняет она.

Регулярное выполнение этих простых действий поможет улучшить качество сна, уменьшить симптомы апноэ и вернуть ощущение бодрости после ночного отдыха.

