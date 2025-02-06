'Это было давно и неправда': известный российский боксер оценил шансы Кличко стать чемпионом мира

Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов (29-6, 28 КО) выразил уверенность в том, что легендарный Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО) имеет все шансы стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. По словам представителя РФ, украинец находится в великолепной форме.

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Об этом Кудряшов заявил в интервью YouTube-каналу Meta Fight. 39-летний уроженец Волгодонска также добавил, что британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) не имеет никаких шансов победить Кличко-младшего, если украинец захочет подраться с тем за пояс Международной федерации бокса (IBF).

"У Кличко есть все шансы стать самым возрастным чемпионом в супертяжелом весе. Почему нет. Он держит себя в форме. После хорошего лагеря он может составить конкуренцию многим. Если смотреть бой с Дюбуа, я бы даже склонился в пользу Кличко. За счет своего джеба и правого прямого у него есть преимущество. Дюбуа не обладает качествами, чтобы это нейтрализовать. Он просто не подойдет к Кличко. А победить его за счет здоровья никто не мог. Мы не будем брать людей, которые его когда-то нокаутировали. Это было давно и неправда", – сказал Кудряшов.

Отметим, что Владимир хочет вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Джорджу Форману, который завоевал титул чемпиона мира в возрасте 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера в 1994 году.

Ранее стал известен боксер, с которым украинец может выйти в ринг – его он уже побеждал в 2014 году. Кличко провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко лаконично ответил на вопрос о возобновлении карьеры. Он также засветился на спаррингах с украинскими боксерами.

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