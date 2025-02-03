'Это маленький секрет': промоутер ответил на вопрос, собирается ли Усик сейчас завершать карьеру

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) не рассматривает вопрос завершения карьеры после победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинский боксер сейчас наслаждается отдыхом с семьей, а уже во второй половине лета вновь выйдет на ринг.

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Об этом рассказал промоутер нашего соотечественника Александр Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV. Глава компании K2 Promotions Ukraine подчеркнул, что Усик уже всего достиг на профессиональном ринге, став абсолютным чемпион мира в двух весовых категориях, но он все еще предельно мотивирован и ставит перед собой новые цели.

"Он на заслуженном отдыхе, проводит время с семьей, путешествует. У него четверо детей. Его дочка родилась, когда Александр был в тренировочном лагере перед боем в Фьюри в феврале, который потом перенесли на май. Поэтому он пытается наверстать все время, которое потерял в прошлом году и в начале этого года. Так что у него все хорошо. Он занимается обычными жизненными делами как отец и муж. Ничего особенного. Усик добился всего в боксе. Он на вершине бокса. Так что это только его решение – продолжать или нет. Но он не готов завершить карьеру. Это маленький секрет, который я вам открою", – сказал Красюк.

Ранее Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

В свою очередь легендарный Эвандер Холифилд назвал одну ошибку, к которой близок украинский боксер и которую тот не должен совершить. Сам Александр рассказал, чем собирается заняться после окончания боксерской карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Красюк исключил проведение боя между Александром Усиком и Владимиром Кличко, в случае камбэка последнего.

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