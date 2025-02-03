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"Это маленький секрет": промоутер ответил на вопрос, собирается ли Усик сейчас завершать карьеру

Александр Чеканов
Спортивные новости
2 минуты
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'Это маленький секрет': промоутер ответил на вопрос, собирается ли Усик сейчас завершать карьеру

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) не рассматривает вопрос завершения карьеры после победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинский боксер сейчас наслаждается отдыхом с семьей, а уже во второй половине лета вновь выйдет на ринг.

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Об этом рассказал промоутер нашего соотечественника Александр Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV. Глава компании K2 Promotions Ukraine подчеркнул, что Усик уже всего достиг на профессиональном ринге, став абсолютным чемпион мира в двух весовых категориях, но он все еще предельно мотивирован и ставит перед собой новые цели.

"Это маленький секрет": промоутер ответил на вопрос, собирается ли Усик сейчас завершать карьеру

"Он на заслуженном отдыхе, проводит время с семьей, путешествует. У него четверо детей. Его дочка родилась, когда Александр был в тренировочном лагере перед боем в Фьюри в феврале, который потом перенесли на май. Поэтому он пытается наверстать все время, которое потерял в прошлом году и в начале этого года. Так что у него все хорошо. Он занимается обычными жизненными делами как отец и муж. Ничего особенного. Усик добился всего в боксе. Он на вершине бокса. Так что это только его решение – продолжать или нет. Но он не готов завершить карьеру. Это маленький секрет, который я вам открою", – сказал Красюк.

"Это маленький секрет": промоутер ответил на вопрос, собирается ли Усик сейчас завершать карьеру

Ранее Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

"Это маленький секрет": промоутер ответил на вопрос, собирается ли Усик сейчас завершать карьеру

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

"Это маленький секрет": промоутер ответил на вопрос, собирается ли Усик сейчас завершать карьеру

В свою очередь легендарный Эвандер Холифилд назвал одну ошибку, к которой близок украинский боксер и которую тот не должен совершить. Сам Александр рассказал, чем собирается заняться после окончания боксерской карьеры.

"Это маленький секрет": промоутер ответил на вопрос, собирается ли Усик сейчас завершать карьеру

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Красюк исключил проведение боя между Александром Усиком и Владимиром Кличко, в случае камбэка последнего.

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