Фитнес для долголетия: как тренировки продлевают жизнь

Многие мечтают жить долго и сохранить при этом здоровье и энергию. Научные исследования подтверждают, что определенные простые привычки могут существенно увеличить продолжительность жизни.

Одним из ключевых факторов является регулярная физическая активность, которая укрепляет тело и улучшает самочувствие. Издание eatthis.com опубликовало пять фитнес-привычек, которые легко внедрить в ежедневный распорядок дня.

1. Сосредоточьтесь на тренировках мобильности

Если вы еще не практикуете упражнения на мобильность, самое время начать! Способность двигаться легко и поддерживать силу даже в преклонном возрасте помогает оставаться здоровым и счастливым.

По данным Кокрейновской базы систематических обзоров, около 21% людей старше 65 лет страдают хрупкостью, которая ухудшает повседневную жизнь. Упражнения на мобильность, такие как йога или растяжка, улучшают подвижность и функционирование.

2. Поднимайте вес

Силовые тренировки полезны в любом возрасте. Исследование Национального института старения, которое длилось более 40 лет, показало, что регулярные упражнения со штангой или гантелями помогают поддерживать мышечную массу, укреплять кости и даже продлевать жизнь.

Например, данные из Британского журнала спортивной медицины показывают, что силовые тренировки снижают риск смерти от любой причины на 10-17%.

3. Ходите хотя бы по 11 минут ежедневно

Не обязательно тратить часы на ежедневные прогулки. Систематический обзор в Британском журнале спортивной медицины показал, что достаточно 11 минут ходьбы в день (примерно 75 минут в неделю), чтобы значительно снизить риск преждевременной смерти, сердечно-сосудистых болезней и некоторых видов рака.

Даже короткие ежедневные прогулки полезны – и это задача, которую реально выполнить каждому.

4. Превышайте базовые стандарты активности

Хотя небольшие шаги уже приносят пользу, больше физической активности означает еще лучшие результаты. Согласно Рекомендациям по физической активности, нужно стремиться к 150-300 минут умеренной аэробной активности или 75-150 минут интенсивной активности в неделю.

Исследование журнала Circulation показало, что те, кто занимался спортом в два-четыре раза больше, чем минимальные рекомендации, снизили риск смерти от всех причин на 26-31% и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 28-38%.

5. Поддерживайте здоровый вес во время тренировок

Одним из важных аспектов физической активности является контроль веса. Избыток висцерального жира и ожирение связывают с риском преждевременной смерти. Консультация с сертифицированным тренером поможет установить реалистичные цели, подобрать индивидуальный план тренировок и совместить кардио с силовыми упражнениями.

Соблюдение этого принципа помогает не только жить дольше, но и поддерживать здоровье на высоком уровне. Поэтому начать сейчас – всегда хорошая идея.

