'Изучаем': Владимир Кличко заинтриговал ответом на вопрос о возвращении в бокс

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) намекнул на то, что действительно рассматривает возможность возобновить карьеру. 48-летний спортсмен не стал скрывать, что хотел бы вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который завоевал титул чемпиона мира в возрасте 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера в 1994 году.

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Об этом Кличко-младший рассказал в интервью YouTube-каналу авторитетного боксерского журнала The Ring. По словам нашего соотечественника, он держит себя в хорошей физической форме и до сих пор проводит активные тренировки, так что камбэк может состояться в любой момент.

"Я всегда был готов вернуться с тех пор, как закончил карьеру. И до сих пор готов. Эти слухи ходили всегда с того момента, как я ушел. Я всегда говорил, что хотел бы побить рекорд Джорджа Формана. Потому что это невероятно. Сейчас мы изучаем много деталей. Я не могу ничего анонсировать. Пока... О, вот и новый повод для слухов", – сказал Кличко.

Ранее стал известен боксер, с которым украинец может выйти в ринг – его он уже побеждал в 2014 году. Кличко провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко лаконично ответил на вопрос о возобновлении карьеры. Он также засветился на спаррингах с украинскими боксерами.

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