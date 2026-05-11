Йога для упругих бедер: 10 асан, которые изменят форму ног. Видео

Руслана Стрелец
Спортивные новости
Йога является одним из самых эффективных способов не только расслабить тело, но и укрепить мышцы и улучшить физическую форму. Особенно хорошо она влияет на нижнюю часть тела, помогая сделать бедра более упругими и подтянутыми.

Регулярная практика позволяет постепенно развивать силу, гибкость и выносливость без чрезмерной нагрузки. Издание eatthis.com собрало лучшие позы йоги, которые помогут эффективно проработать мышцы бедер.

10 эффективных поз йоги для подтянутых бедер

Воин II (Вирабхадрасана II)

Эта поза активно укрепляет квадрицепсы, а также внутреннюю и внешнюю части бедер. Она помогает сделать ноги сильнее и придает мышцам более рельефный вид.

Станьте ровно, поставив ноги на ширину бедер. Одну ногу отведите назад примерно на 90-120 см и разверните стопу под прямым углом. Переднюю ногу согните в колене так, чтобы колено оставалось над лодыжкой. Руки вытяните в стороны параллельно полу.

Поза стула (Уткатасана)

В этой позе активно работают бедра, икры и задняя поверхность ног. Она помогает укрепить нижнюю часть тела и сделать мышцы более выраженными.

Станьте прямо, ноги вместе. Медленно согните колени и отведите таз назад, будто садитесь на невидимый стул. Руки поднимите вверх над головой.

Поза моста (Сету Бандхасана)

Это упражнение хорошо прорабатывает ягодицы и заднюю поверхность бедер. Также оно помогает растянуть сгибатели бедра, благодаря чему ноги выглядят более стройными.

Лягте на спину, согнув колени. Стопы поставьте на ширине бедер. Поднимайте таз вверх, оставляя плечи и ступни на полу. Руки можно сцепить под спиной.

Поза треугольника (Триконасана)

Поза треугольника укрепляет и растягивает внутреннюю и внешнюю поверхность бедер, а также улучшает координацию и баланс.

Поставьте ноги широко. Правую стопу поверните наружу на 90 градусов. Потянитесь правой рукой к лодыжке, а левую руку вытяните вверх.

Поза орла (Гарудасана)

Эта поза особенно хорошо нагружает внутреннюю часть бедер и одновременно тренирует равновесие. Она помогает сделать ноги более подтянутыми.

Станьте прямо. Правую ногу положите поверх левой и зацепите стопой икру. Правую руку скрестите над левой, согнув руки в локтях.

Поза ящерицы (Уттан Пристхасана)

Поза ящерицы глубоко растягивает внутреннюю часть бедер и сгибатели бедра, одновременно укрепляя мышцы нижней части тела.

Начните с низкого выпада, выставив правую ногу вперед. Предплечье опустите на пол с внутренней стороны стопы.

Поза гирлянды (Маласана)

Эта поза помогает улучшить подвижность тазобедренных суставов и укрепить бедра. Регулярное выполнение делает ноги более стройными и гибкими.

Опуститесь в глубокое приседание, поставив ноги чуть шире бедер. Таз опустите максимально вниз, а ладони соедините перед грудью.

Поза дерева (Врикшасана)

Поза дерева прекрасно тренирует баланс и укрепляет мышцы ног. Длительное удержание положения помогает тонизировать как верхнюю, так и нижнюю часть бедер.

Станьте ровно и перенесите вес на одну ногу. Другую стопу поставьте на внутреннюю часть бедра опорной ноги. Руки сложите перед грудью.

Поза лодки (Навасана)

Это упражнение укрепляет квадрицепсы, заднюю поверхность бедер и мышцы живота. Оно помогает сделать нижнюю часть тела более подтянутой.

Сядьте на пол, согнув ноги. Немного отклонитесь назад и поднимите стопы над полом. Руки вытяните вперед.

Планка (Фалакасана)

Планка задействует практически все группы мышц, в том числе и бедра. Она помогает укрепить ноги и улучшить выносливость.

Примите положение для отжиманий, расположив кисти под плечами. Тело должно образовывать прямую линию от головы до пяток. Напрягите мышцы ног и удерживайте позу.

