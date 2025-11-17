Как быстро избавиться от жира на животе: сочетание упражнений, творящее чудеса

Отложения жира в области живота – одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются и мужчины, и женщины. Они не только портят внешний вид, но и могут привести к серьезным нарушениям в работе организма.

Чтобы избавиться от этого жира, недостаточно просто уменьшить калории – нужно грамотное сочетание кардио и силовых тренировок. Именно такая программа от eatthis.com поможет сжечь лишние килограммы, подтянуть тело и укрепить здоровье изнутри.

Тренер Мэтт Моррис объяснил, почему комбинация силовых и кардиоупражнений настолько эффективна. По его словам, такая тренировка активирует все три энергетические системы организма. "Кардио не только улучшает выносливость и VO₂ max, но и способствует наращиванию мышечной массы при одновременном уменьшении жировых запасов", – подчеркивает Моррис.

Комплекс упражнений, сочетающий оба типа нагрузок, поможет эффективно бороться даже с самыми "упрямыми" отложениями.

Спринты

По информации Nike, спринт – это не просто быстрый бег, а ловкость, техника и концентрация. Важно поддерживать правильную осанку: держите спину ровно, плечи расслаблены, голову – на одной линии с бедрами. Руки двигаются вперед-назад под углом 90°, а стопы не должны заходить слишком далеко вперед. Регулярная практика помогает не только улучшить технику, но и сжечь значительное количество калорий.

Прыжки через скакалку

Скакалка – один из самых простых и одновременно самых эффективных способов сжечь жир. По данным Crossrope, всего за 20 минут такой тренировки можно сжечь сотни калорий, улучшить координацию, выносливость и скорость ног. К тому же это отличный вариант для путешествий – достаточно лишь иметь скакалку в чемодане.

Боевые канаты

Упражнения с боевыми канатами – это интенсивная тренировка, которая одновременно развивает силу, выносливость, баланс и координацию. Как объясняют эксперты OriGym, эти упражнения активируют сразу несколько мышечных групп и помогают избежать застоя в процессе похудения. Кроме того, канаты прекрасно способствуют формированию подтянутой и стройной фигуры.

Приседания с отягощением

Это упражнение задействует почти все тело. Используйте гантели или гирю – главное, чтобы вес позволял сохранять правильную технику. По совету MasterClass, стоя с ногами на ширине плеч, возьмите гантели в руки, опускайтесь вниз, контролируя движение, а затем мощно поднимайтесь в исходное положение. Вы можете выполнять приседания с двумя гантелями или с одной.

Отжимания

Это классическое упражнение не теряет актуальности. Правильное выполнение отжиманий активирует мышцы всего тела, улучшает осанку, равновесие и гибкость. Начните с позиции высокой планки: ладони под плечами, тело прямое, пальцы ног на полу. Опускайтесь контролируемо и поднимайтесь, сохраняя стабильное положение корпуса. Простота отжиманий обманчива – они чрезвычайно эффективны для сжигания калорий.

Тяга гантели одной рукой

Для этого упражнения вам понадобится скамья. По совету ACE Fitness, расположите левую руку и колено на поверхности скамьи, а правой рукой держите гантель. Спина должна оставаться ровной – тяните гантель к телу, затем медленно опускайте. Это отличное упражнение для спины, рук и корпуса.

Жим от плеч

Завершите тренировку жимом гантелей над головой. Согласно Legion Athletics, упражнение можно выполнять стоя или сидя, но сидя легче контролировать вес. Сядьте на вертикальную скамью, прижмите спину к опоре, поднимите гантели до уровня плеч и, поворачивая ладони от себя, вытолкните вес вверх. Затем медленно опустите его обратно. Это движение отлично развивает плечи и верхнюю часть спины.

