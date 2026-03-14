Как быстро привести тело в форму: эффективная тренировка со свободными весами

Многие мужчины с возрастом замечают, что лишний жир в области живота начинает накапливаться значительно быстрее. Из-за недостатка времени, стресса и нерегулярных тренировок поддерживать хорошую физическую форму становится сложнее.

Видео дня

Однако даже при плотном графике можно эффективно вернуть телу силу и подтянутость. Простой комплекс упражнений со свободными весами от eatthis.com поможет активизировать мышцы всего тела и постепенно избавиться от живота.

"За годы работы я видел немало мужчин, которые кардинально меняли свою физическую форму, придерживаясь базовых силовых тренировок в сочетании с питанием с высоким содержанием белка. Такой подход помогает не только сжигать жир, но и поддерживать мышечную массу. Лучшие результаты дает комбинация регулярных тренировок и правильно подобранной диеты", – объясняет тренер Тайлер Рид.

Ниже приведен эффективный комплекс упражнений с гантелями, гирями и перекладиной. Выполняйте каждое упражнение по 10 повторений с весом, который является достаточно сложным для такого количества повторов. После упражнения сделайте 30 секунд отдыха, а затем переходите к следующему. Весь комплекс следует выполнять 3-5 кругов за тренировку, примерно дважды в неделю.

Приседания с гирей

Это упражнение отлично активирует мышцы нижней части тела и помогает ускорить обмен веществ. Основная нагрузка приходится на ягодицы и квадрицепсы, что делает его одним из самых эффективных упражнений со свободным весом для сжигания жира.

Чтобы выполнить упражнение, возьмите гирю обеими руками и держите ее перед грудью. Станьте прямо, поставив ноги примерно на ширине бедер. Отведите таз назад и медленно приседайте, пока бедра не станут параллельными полу. Затем оттолкнитесь стопами от пола и вернитесь в исходное положение. Выполните 10 повторений.

Жим гантелей над головой

Это упражнение эффективно развивает мышцы плеч и верхней части тела. Кроме того, оно активно задействует мышцы кора, поскольку во время выполнения нужно стабилизировать корпус. Важно держать пресс напряженным и не поднимать плечи вверх.

Станьте ровно, поставив ноги на ширине плеч, и возьмите по гантели в каждую руку. Держите их на уровне плеч. Затем поднимите гантели вверх, полностью выпрямляя руки. После этого медленно опустите вес обратно в исходное положение. Сделайте 10 повторений.

Выпады с гирей

Это упражнение помогает укрепить мышцы ног, ягодиц и стабилизировать корпус. Оно также хорошо подходит для развития баланса и координации.

Станьте прямо, ноги на ширине плеч, держа гирю перед грудью. Сделайте широкий шаг вперед правой ногой и опустите заднее колено к полу, сгибая переднюю ногу. Когда заднее колено будет примерно на 5-7,5 см от пола, вернитесь в исходное положение. Затем повторите движение другой ногой. Выполните по 10 повторений на каждую сторону.

Подтягивание на перекладине

Для подтянутого и сильного тела важно развивать мышцы спины и рук. Подтягивания – одно из самых эффективных упражнений для верхней части тела.

Возьмитесь за перекладину удобным хватом – прямым, обратным или нейтральным. Начните из положения свободного виса с полностью выпрямленными руками. Затем подтяните тело вверх, пока грудь не приблизится к перекладине. После этого медленно опуститесь обратно. Выполните 10 повторений.

Махи гирей

Махи гирей – мощное упражнение для всего тела, которое активно сжигает калории и укрепляет заднюю поверхность тела. Для выполнения выберите гирю среднего веса.

Поставьте ноги чуть шире плеч, а гирю положите на пол перед собой. Наклонитесь вперед и возьмитесь за нее обеими руками. Проведите гирю назад между ногами, а затем, резко выпрямляя бедра и напрягая ягодицы, поднимите ее вперед. В верхней точке руки должны быть примерно параллельны полу. Затем снова проведите гирю обратно между ногами. Сделайте 10 повторений.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.