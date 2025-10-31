Как подтянуть мышцы рук: эффективная 10-минутная тренировка

Дряблые руки и избыток кожи под мышками могут стать настоящей проблемой. Многие пытаются скрыть дряблую кожу под одеждой, но эффективнее – укрепить мышцы и повысить тонус кожи.

Простая 10-минутная тренировка с гантелями помогает работать над плечами и руками, делая их более стройными и подтянутыми. Издание eatthis.com рассказывает, как правильно выполнять упражнения, чтобы достичь заметного результата.

Энтони Дж. Янг, эксперт по фитнесу, объясняет: "Локально сжигать жир невозможно. Эта тренировка направлена на плечи, а когда вы сочетаете её со здоровым питанием и физической активностью, ваши руки станут более стройными и подтянутыми".

Почему на руках накапливается жир?

Дряблая кожа под мышками может появляться из-за возрастных изменений, увеличения веса или генетической предрасположенности, объясняет клиника Каридис. Иногда она даже проявляется во время похудения. Эта зона часто вызывает дискомфорт, когда вы носите майки или платья без рукавов.

Самый естественный способ бороться с этой проблемой – скорректировать питание и увеличить физическую активность.

1. Переменный жим лежа с гантелями

Лягте на тренировочную скамью, поднимите грудь, сведите плечи, ягодицы на скамье, а ноги ровно на полу. Возьмите гантели по 2-4 кг в каждую руку и поднимите их над телом. Выполните жим одной рукой, пока другая остается прямо над вами, а затем смените руку. Продолжайте чередовать, пока не сделаете по пять повторений на каждую руку.

2. Сгибание рук на бицепс

Станьте прямо с гантелями по 2-4 кг в каждой руке, ладони повернуты от тела, руки вдоль боков. Активируйте мышцы кора и расслабьте плечи. Согните руки в локтях, поднимая гантели к плечам, при этом локти не отклоняйте далеко от боков. Затем медленно опустите руки. Выполните шесть повторений.

3. Французский жим лежа

Лягте на спину на коврик, ноги на полу. Держите гантели по 2-4 кг в руках над грудью, ладони друг к другу. Согните предплечья в направлении головы, плечи остаются неподвижными. Затем верните руки в исходное положение – это одно повторение. Выполните шесть раз.

