Как укрепить мышцы живота после 60 лет: 5 эффективных утренних упражнений

После 60 лет поддержание сильных мышц живота становится важным не только для внешнего вида, но и для равновесия и повседневной подвижности. Привычные скручивания – далеко не единственный способ укреплять корпус, а некоторые простые упражнения могут одновременно задействовать несколько групп мышц.

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Утренняя тренировка помогает активизировать тело, добавить движения в распорядок дня и постепенно развивать силу. Издание eatthis.com опубликовало пять упражнений, которые можно включить в утреннюю рутину после 60 лет, адаптируя нагрузку к своим возможностям.

Скручивания действительно задействуют мышцы пресса, но они не охватывают всю мускулатуру кора. Для укрепления живота важно сочетать упражнения на стабильность, силу и общую подвижность. Кроме того, уменьшение жировых отложений в области живота зависит не от одного конкретного упражнения, а от общего уровня физической активности и образа жизни.

Специалисты, работающие с людьми старше 60 лет, советуют отдавать предпочтение утренним тренировкам, после которых остается энергия для повседневных дел. Оптимальная последовательность может начинаться с легкой активности для разминки, продолжаться силовыми движениями и завершаться упражнением на стабилизацию кора.

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Именно по такому принципу построен этот комплекс. Упражнение "Джампинг джекс" помогает разогреть тело, планка с движением ног активизирует кору, ходьба увеличивает ежедневную подвижность, обратные выпады укрепляют ноги и ягодицы, а наклонная планка позволяет завершить тренировку контролируемой работой мышц живота.

Джампинг джекс

Это упражнение хорошо подходит для начала утреннего комплекса, ведь помогает быстро активизировать организм. Одновременное движение рук и ног повышает частоту сердечных сокращений и готовит мышцы к дальнейшей нагрузке.

Если прыжки вызывают дискомфорт в коленях, бедрах или лодыжках, их можно заменить вариантом без отрыва от пола. Главное – не гнаться за скоростью, а найти комфортный ритм.

Как выполнять:

Встаньте ровно, поставив стопы вместе, а руки опустите вдоль туловища. Одновременно разведите ноги в стороны и поднимите руки над головой. Мягко приземлитесь, слегка согнув колени. Вернитесь в исходное положение, сведя ноги и опустив руки. Повторяйте движение в равномерном темпе. Если прыжки вам не подходят, выполняйте упражнение шагами, поочерёдно отводя ноги в стороны.

Сделайте 2–3 подхода по 30–45 секунд.

Планка с разведением ног

После разминки можно переходить к упражнению, которое одновременно нагружает кору и заставляет её стабилизировать туловище во время движения. В планке мышцы живота должны удерживать корпус неподвижным, пока ноги перемещаются в стороны.

Если прыжки кажутся слишком интенсивными, не нужно отказываться от упражнения. Просто переставляйте ноги по очереди. Особое внимание стоит уделять положению таза: он не должен сильно раскачиваться или опускаться вниз.

Как выполнять:

Примите положение высокой планки, расположив ладони под плечами. Вытяните ноги назад и соедините стопы. Напрягите мышцы живота и слегка напрягите ягодицы. Резким движением разведите обе ноги в стороны. Верните стопы в исходное положение. Выполняйте движение контролируемо или переставляйте ноги по одной.

Сделайте 2–3 подхода по 20–30 секунд.

Ходьба

Не стоит недооценивать обычную ходьбу. Даже короткая утренняя прогулка помогает увеличить общее количество движения в течение дня, потратить дополнительную энергию и постепенно разогреть тело.

Ходить можно на улице, дома или даже на одном месте. Интенсивность должна оставаться комфортной: темп должен быть достаточно активным, чтобы вы чувствовали движение, но не настолько быстрым, чтобы было сложно нормально дышать.

Как выполнять:

Выпрямитесь и расслабьте плечи. Первую минуту двигайтесь в спокойном темпе. Затем постепенно ускоряйте ходьбу. Позвольте рукам естественно двигаться в такт шагам. Старайтесь сохранять равномерный ритм. В конце постепенно снизьте скорость, чтобы восстановить дыхание.

Выполняйте 5–10 минут или дольше, если позволяет время и самочувствие.

Обратные выпады с опорой

Это упражнение помогает укрепить не только ноги, но и ягодичные мышцы, одновременно задействуя кору для стабилизации тела. После 60 лет использование дополнительной опоры может сделать выполнение выпадов более безопасным и комфортным.

Для поддержки можно взяться за устойчивый стул, столешницу или опереться на стену. Не нужно делать слишком широкий шаг назад – движение должно оставаться полностью контролируемым.

Как выполнять:

Встаньте рядом с прочной опорой. Слегка держитесь за неё одной рукой. Сделайте шаг назад правой ногой. Одновременно согните оба колена и плавно опустите туловище. Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в вертикальное положение. Выполните необходимое количество повторений и поменяйте ногу.

Сделайте 2–3 подхода по 6–10 повторений на каждую сторону.

Наклонная планка

Завершить комплекс можно облегченным вариантом планки. Положение с руками на приподнятой поверхности уменьшает нагрузку по сравнению с планкой на полу, но в то же время позволяет эффективно поработать над стабильностью кора.

Для выполнения подойдет прочная скамейка, стойка или тяжелый стул, который не будет скользить. Во время удержания важно не задерживать дыхание, а поддерживать равномерный ритм.

Как выполнять:

Поставьте ладони на устойчивую приподнятую поверхность. Сделайте шаг назад, пока тело не образует одну прямую линию. Слегка напрягите мышцы живота. Напрягите ягодицы, не закидывая таз вверх. Удерживайте положение и дышите ровно. Чтобы завершить упражнение, сделайте шаг вперед и плавно выйдите из планки.

Сделайте 2-3 подхода по 20-40 секунд.

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