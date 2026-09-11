Как укрепить мышцы живота после 60 лет: 5 эффективных утренних упражнений
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После 60 лет поддержание сильных мышц живота становится важным не только для внешнего вида, но и для равновесия и повседневной подвижности. Привычные скручивания – далеко не единственный способ укреплять корпус, а некоторые простые упражнения могут одновременно задействовать несколько групп мышц.
Утренняя тренировка помогает активизировать тело, добавить движения в распорядок дня и постепенно развивать силу. Издание eatthis.com опубликовало пять упражнений, которые можно включить в утреннюю рутину после 60 лет, адаптируя нагрузку к своим возможностям.
Скручивания действительно задействуют мышцы пресса, но они не охватывают всю мускулатуру кора. Для укрепления живота важно сочетать упражнения на стабильность, силу и общую подвижность. Кроме того, уменьшение жировых отложений в области живота зависит не от одного конкретного упражнения, а от общего уровня физической активности и образа жизни.
Специалисты, работающие с людьми старше 60 лет, советуют отдавать предпочтение утренним тренировкам, после которых остается энергия для повседневных дел. Оптимальная последовательность может начинаться с легкой активности для разминки, продолжаться силовыми движениями и завершаться упражнением на стабилизацию кора.
Именно по такому принципу построен этот комплекс. Упражнение "Джампинг джекс" помогает разогреть тело, планка с движением ног активизирует кору, ходьба увеличивает ежедневную подвижность, обратные выпады укрепляют ноги и ягодицы, а наклонная планка позволяет завершить тренировку контролируемой работой мышц живота.
Джампинг джекс
Это упражнение хорошо подходит для начала утреннего комплекса, ведь помогает быстро активизировать организм. Одновременное движение рук и ног повышает частоту сердечных сокращений и готовит мышцы к дальнейшей нагрузке.
Если прыжки вызывают дискомфорт в коленях, бедрах или лодыжках, их можно заменить вариантом без отрыва от пола. Главное – не гнаться за скоростью, а найти комфортный ритм.
Как выполнять:
- Встаньте ровно, поставив стопы вместе, а руки опустите вдоль туловища.
- Одновременно разведите ноги в стороны и поднимите руки над головой.
- Мягко приземлитесь, слегка согнув колени.
- Вернитесь в исходное положение, сведя ноги и опустив руки.
- Повторяйте движение в равномерном темпе.
- Если прыжки вам не подходят, выполняйте упражнение шагами, поочерёдно отводя ноги в стороны.
Сделайте 2–3 подхода по 30–45 секунд.
Планка с разведением ног
После разминки можно переходить к упражнению, которое одновременно нагружает кору и заставляет её стабилизировать туловище во время движения. В планке мышцы живота должны удерживать корпус неподвижным, пока ноги перемещаются в стороны.
Если прыжки кажутся слишком интенсивными, не нужно отказываться от упражнения. Просто переставляйте ноги по очереди. Особое внимание стоит уделять положению таза: он не должен сильно раскачиваться или опускаться вниз.
Как выполнять:
- Примите положение высокой планки, расположив ладони под плечами.
- Вытяните ноги назад и соедините стопы.
- Напрягите мышцы живота и слегка напрягите ягодицы.
- Резким движением разведите обе ноги в стороны.
- Верните стопы в исходное положение.
- Выполняйте движение контролируемо или переставляйте ноги по одной.
Сделайте 2–3 подхода по 20–30 секунд.
Ходьба
Не стоит недооценивать обычную ходьбу. Даже короткая утренняя прогулка помогает увеличить общее количество движения в течение дня, потратить дополнительную энергию и постепенно разогреть тело.
Ходить можно на улице, дома или даже на одном месте. Интенсивность должна оставаться комфортной: темп должен быть достаточно активным, чтобы вы чувствовали движение, но не настолько быстрым, чтобы было сложно нормально дышать.
Как выполнять:
- Выпрямитесь и расслабьте плечи.
- Первую минуту двигайтесь в спокойном темпе.
- Затем постепенно ускоряйте ходьбу.
- Позвольте рукам естественно двигаться в такт шагам.
- Старайтесь сохранять равномерный ритм.
- В конце постепенно снизьте скорость, чтобы восстановить дыхание.
Выполняйте 5–10 минут или дольше, если позволяет время и самочувствие.
Обратные выпады с опорой
Это упражнение помогает укрепить не только ноги, но и ягодичные мышцы, одновременно задействуя кору для стабилизации тела. После 60 лет использование дополнительной опоры может сделать выполнение выпадов более безопасным и комфортным.
Для поддержки можно взяться за устойчивый стул, столешницу или опереться на стену. Не нужно делать слишком широкий шаг назад – движение должно оставаться полностью контролируемым.
Как выполнять:
- Встаньте рядом с прочной опорой.
- Слегка держитесь за неё одной рукой.
- Сделайте шаг назад правой ногой.
- Одновременно согните оба колена и плавно опустите туловище.
- Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в вертикальное положение.
- Выполните необходимое количество повторений и поменяйте ногу.
Сделайте 2–3 подхода по 6–10 повторений на каждую сторону.
Наклонная планка
Завершить комплекс можно облегченным вариантом планки. Положение с руками на приподнятой поверхности уменьшает нагрузку по сравнению с планкой на полу, но в то же время позволяет эффективно поработать над стабильностью кора.
Для выполнения подойдет прочная скамейка, стойка или тяжелый стул, который не будет скользить. Во время удержания важно не задерживать дыхание, а поддерживать равномерный ритм.
Как выполнять:
- Поставьте ладони на устойчивую приподнятую поверхность.
- Сделайте шаг назад, пока тело не образует одну прямую линию.
- Слегка напрягите мышцы живота.
- Напрягите ягодицы, не закидывая таз вверх.
- Удерживайте положение и дышите ровно.
- Чтобы завершить упражнение, сделайте шаг вперед и плавно выйдите из планки.
Сделайте 2-3 подхода по 20-40 секунд.
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