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Как вернуть упругость рукам после 50 лет: пять эффективных упражнений

Руслана Стрелец
Спортивные новости
3 минуты
1,4 т.
Как вернуть упругость рукам после 50 лет: пять эффективных упражнений
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С возрастом мышцы рук постепенно теряют тонус, но регулярная физическая активность помогает замедлить этот процесс. Для поддержания силы и упругости не обязательно проводить часы в тренажерном зале – достаточно нескольких эффективных упражнений, которые можно выполнять дома.

Особенно полезны движения стоя, ведь они одновременно задействуют руки, плечи и мышцы кора. Этот простой комплекс от eatthis.com поможет укрепить верхнюю часть тела и сделать руки более подтянутыми уже через несколько недель регулярных тренировок.

Круговые движения руками

Несмотря на простоту, это упражнение хорошо нагружает плечи, трицепсы и верхнюю часть спины. Длительное удержание рук в поднятом положении создает непрерывное напряжение в мышцах, что способствует их укреплению и развитию выносливости. Кроме того, упражнение помогает поддерживать подвижность плечевых суставов.

Как выполнять:

  • Станьте ровно и разведите руки в стороны на уровне плеч.
  • Выполняйте небольшие круговые движения вперед в течение 30-45 секунд.
  • Затем измените направление и вращайте руки назад еще 30-45 секунд.
  • Держите корпус напряженным, а плечи расправленными.

Сжимание бицепсов стоя

Это упражнение позволяет удерживать бицепсы под постоянной нагрузкой, что помогает эффективнее прорабатывать мышцы передней части руки. В то же время оно улучшает контроль движений и способствует формированию правильной осанки.

Как выполнять:

  • Станьте прямо, прижав локти к туловищу.
  • Поднимите предплечья к плечам, максимально напрягая бицепсы.
  • Задержитесь на мгновение в верхней точке.
  • Медленно вернитесь в исходное положение.
  • Выполните 12-15 повторений.
  • Старайтесь не раскачивать корпус и не помогать себе плечами.

Разгибание рук над головой

Это движение отлично нагружает трицепсы – мышцы, которые отвечают за упругость задней части рук. Кроме того, упражнение заставляет работать мышцы живота и спины, помогая поддерживать правильное положение тела.

Как выполнять:

  • Станьте ровно и поднимите руки над головой.
  • Ладони можно соединить между собой или взять небольшой вес.
  • Согните руки в локтях, опуская их за голову.
  • Медленно выпрямите руки вверх.
  • Повторите движение 12-15 раз.
  • Следите, чтобы поясница не прогибалась.

Боковые подъемы рук

Упражнение направлено на проработку средних дельтовидных мышц, которые формируют красивую линию плеч. Регулярное выполнение помогает сделать руки визуально более подтянутыми и улучшает стабильность плечевого сустава.

Как выполнять:

  • Станьте прямо, опустив руки вдоль туловища.
  • Ладони должны быть повернуты друг к другу.
  • Поднимайте руки через стороны до уровня плеч.
  • Медленно опускайте их назад.
  • Выполните 12-15 повторений.
  • Не поднимайте плечи до ушей и держите корпус неподвижным.
  • По желанию можно использовать легкие отягощения.

Отведение рук назад на трицепс

Это упражнение хорошо изолирует трицепсы и помогает укрепить заднюю поверхность рук. Дополнительно оно задействует мышцы корпуса, которые стабилизируют тело во время движения.

Как выполнять:

  • Слегка наклонитесь вперед, держа спину ровной.
  • Локти прижмите к бокам и возьмите в руки легкие отягощения.
  • Выпрямите руки назад до полного сокращения трицепсов.
  • На мгновение задержитесь в верхней точке.
  • Медленно вернитесь в исходное положение.
  • Выполните 12-15 повторений.
  • Не округляйте плечи и сохраняйте естественное положение позвоночника.

Для достижения заметных результатов выполняйте комплекс регулярно – ежедневно или несколько раз в неделю. Сочетание этих упражнений поможет укрепить мышцы рук, улучшить осанку и сделать верхнюю часть тела более подтянутой.

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