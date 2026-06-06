Как вернуть упругость рукам после 50 лет: пять эффективных упражнений
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С возрастом мышцы рук постепенно теряют тонус, но регулярная физическая активность помогает замедлить этот процесс. Для поддержания силы и упругости не обязательно проводить часы в тренажерном зале – достаточно нескольких эффективных упражнений, которые можно выполнять дома.
Особенно полезны движения стоя, ведь они одновременно задействуют руки, плечи и мышцы кора. Этот простой комплекс от eatthis.com поможет укрепить верхнюю часть тела и сделать руки более подтянутыми уже через несколько недель регулярных тренировок.
Круговые движения руками
Несмотря на простоту, это упражнение хорошо нагружает плечи, трицепсы и верхнюю часть спины. Длительное удержание рук в поднятом положении создает непрерывное напряжение в мышцах, что способствует их укреплению и развитию выносливости. Кроме того, упражнение помогает поддерживать подвижность плечевых суставов.
Как выполнять:
- Станьте ровно и разведите руки в стороны на уровне плеч.
- Выполняйте небольшие круговые движения вперед в течение 30-45 секунд.
- Затем измените направление и вращайте руки назад еще 30-45 секунд.
- Держите корпус напряженным, а плечи расправленными.
Сжимание бицепсов стоя
Это упражнение позволяет удерживать бицепсы под постоянной нагрузкой, что помогает эффективнее прорабатывать мышцы передней части руки. В то же время оно улучшает контроль движений и способствует формированию правильной осанки.
Как выполнять:
- Станьте прямо, прижав локти к туловищу.
- Поднимите предплечья к плечам, максимально напрягая бицепсы.
- Задержитесь на мгновение в верхней точке.
- Медленно вернитесь в исходное положение.
- Выполните 12-15 повторений.
- Старайтесь не раскачивать корпус и не помогать себе плечами.
Разгибание рук над головой
Это движение отлично нагружает трицепсы – мышцы, которые отвечают за упругость задней части рук. Кроме того, упражнение заставляет работать мышцы живота и спины, помогая поддерживать правильное положение тела.
Как выполнять:
- Станьте ровно и поднимите руки над головой.
- Ладони можно соединить между собой или взять небольшой вес.
- Согните руки в локтях, опуская их за голову.
- Медленно выпрямите руки вверх.
- Повторите движение 12-15 раз.
- Следите, чтобы поясница не прогибалась.
Боковые подъемы рук
Упражнение направлено на проработку средних дельтовидных мышц, которые формируют красивую линию плеч. Регулярное выполнение помогает сделать руки визуально более подтянутыми и улучшает стабильность плечевого сустава.
Как выполнять:
- Станьте прямо, опустив руки вдоль туловища.
- Ладони должны быть повернуты друг к другу.
- Поднимайте руки через стороны до уровня плеч.
- Медленно опускайте их назад.
- Выполните 12-15 повторений.
- Не поднимайте плечи до ушей и держите корпус неподвижным.
- По желанию можно использовать легкие отягощения.
Отведение рук назад на трицепс
Это упражнение хорошо изолирует трицепсы и помогает укрепить заднюю поверхность рук. Дополнительно оно задействует мышцы корпуса, которые стабилизируют тело во время движения.
Как выполнять:
- Слегка наклонитесь вперед, держа спину ровной.
- Локти прижмите к бокам и возьмите в руки легкие отягощения.
- Выпрямите руки назад до полного сокращения трицепсов.
- На мгновение задержитесь в верхней точке.
- Медленно вернитесь в исходное положение.
- Выполните 12-15 повторений.
- Не округляйте плечи и сохраняйте естественное положение позвоночника.
Для достижения заметных результатов выполняйте комплекс регулярно – ежедневно или несколько раз в неделю. Сочетание этих упражнений поможет укрепить мышцы рук, улучшить осанку и сделать верхнюю часть тела более подтянутой.
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