Как выглядеть на десять лет моложе в свои 50: тренировка, возвращающая форму
С возрастом тело меняется, и то, что раньше давалось легко, теперь требует больше усилий. Однако вернуть былую энергию и упругость кожи вполне реально – достаточно правильно подобрать тренировки.
После 50 лет важно не только похудеть, но и поддерживать мышечную массу, ведь именно она отвечает за молодой вид и хорошее самочувствие. Эксперт по фитнесу Мишель Кенон делится с eatthis.com эффективной программой, которая поможет вернуть тело в форму, будто вам снова 40.
"Хотите иметь подтянутое, рельефное тело в 50, которым бы восхищался любой в 40? Ключ – это наращивание мышц. На самом деле вам не нужно изнурять себя часами кардио или сверхтяжелыми ВИИT-тренировками. Лучшее решение – трижды в неделю выполнять силовые упражнения, а в другие дни добавлять умеренное кардио", – отмечает Кенон.
Почему после 50 нужно строить мышцы?
С возрастом в теле происходит естественный процесс – саркопения, то есть постепенная потеря мышечной массы. Без регулярных тренировок этот процесс только ускоряется.
"Мышцы – это не только о красоте, но и о долголетии. Их недостаток повышает риск переломов, падений, диабета и сердечных болезней. Когда вы наращиваете силу после 50, вы не только выглядите моложе, но и реально продлеваете жизнь. Больше мышц – это высокий метаболизм, следовательно, вы сжигаете калории даже в состоянии покоя. К тому же, тело становится стройнее, а риск саркопении уменьшается", – объясняет Кенон.
С чего начать, если вы новичок?
Тренер советует начинать постепенно – под наблюдением специалиста.
"Сначала выполняйте упражнения с собственным весом – приседания, отжимания от стены, работу с лентами для рук. Когда освоите технику и почувствуете силу, переходите к гантелям", – говорит Кенон.
Силовой тренинг должен включать базовые движения: толчки, тяги, сгибания и приседания. Разделите тело на группы – например, в один день тренируйте ноги, в другой – грудь и спину, а затем – плечи, бицепсы и трицепсы. В конце каждого занятия добавляйте упражнения на пресс – скручивания или планку.
Не забывайте о кардио
Между силовыми тренировками Кенон советует делать кардио 2-3 раза в неделю по 30-60 минут. Это может быть быстрая ходьба, бег трусцой или интенсивная 30-минутная ВИИТ-тренировка. Из-за высокой нагрузки ВIIT желательно выполнять не чаще двух раз в неделю.
Кардио должно быть умеренным – таким, чтобы вы могли говорить короткие фразы, но не вести длинный разговор. "Это немного неудобно, однако не требует максимального напряжения", – добавляет эксперт.
Примерный план тренировок для похудения после 50
День 1: Силовые упражнения на ноги
(3 подхода по 12-15 повторений каждого упражнения)
- Тяга бедрами
- Приседания
- Становая тяга
- Движения с лентой на сжатие и разведение бедер
День 2: Ходьба на беговой дорожке с наклоном (30 минут)
- 5 минут разминки
- 2 мин – интенсивная ходьба при наклоне 4%
- 1 мин – восстановление при 2%
- 2 мин – наклон 5%
- 1 мин – восстановление при 2%
- 2 мин – наклон 6%
- 1 мин – восстановление при 2%
- 2 мин – наклон 7%
- 1 мин – восстановление при 2%
- 2 мин – наклон 6%
- 1 мин – восстановление при 2%
- 2 мин – наклон 5%
- 1 мин – восстановление при 2%
- 2 мин – наклон 4%
- 5 мин охлаждение
День 3: Спина и грудь
(3 подхода по 12-15 повторений)
- Отжимания (на коленях или от скамьи)
- Тяга эспандера назад
- Жим от груди с лентой с лентой
- Разведение рук с широкой тягой
День 4: Повторите тренировку на беговой дорожке
День 5: Плечи, бицепсы, трицепсы
(3 подхода по 12-15 повторений)
- Жим над головой
- Подъем гантелей на бицепс
- Отведение руки назад на трицепс
- Разведение рук в наклоне на задние дельты
День 6: ВИИT на беговой дорожке (20 минут)
- 5 минут разминки
- 30 секунд спринта или подъема с наклоном 10% и более
- 1 минута отдыха
- Повторить 6 раундов
- 5 минут охлаждения
