Крепкие ноги после 50 лет: пять упражнений, которые стоит делать каждое утро

С возрастом укрепление мышц ног становится одним из главных факторов активной и здоровой жизни. Правильно подобранные упражнения помогают сохранить подвижность, равновесие и снижают риск падений.

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При этом не все популярные тренировки одинаково полезны для людей старше 50 лет. Эксперты назвали eatthis.com несколько простых упражнений, которые могут стать эффективной альтернативой традиционным приседаниям.

Хотя приседания традиционно считаются одним из лучших упражнений для нижней части тела, после 50 лет стоит обратить внимание и на другие варианты тренировок. Они позволяют прорабатывать отдельные группы мышц, снижают нагрузку на колени и тазобедренные суставы, а также способствуют безопасному развитию силы и выносливости.

Специалисты отмечают, что с возрастом организм естественным образом теряет часть мышечной массы, суставы становятся менее гибкими, а процесс восстановления после нагрузок замедляется. Именно поэтому важно подбирать упражнения, которые помогают поддерживать физическую форму без лишнего риска травм.

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Шаги вверх с отягощением

Это упражнение сочетает в себе развитие силы и координации. Для его выполнения понадобится устойчивая платформа высотой примерно до колена и две гантели.

Встаньте перед возвышением, держа по гантели в каждой руке. Поставьте левую стопу на платформу, напрягите мышцы живота и выпрямите спину. Оттолкнитесь левой пяткой, поднимая тело вверх, пока полностью не выпрямите ногу. Затем медленно вернитесь в исходное положение и повторите движение другой ногой. Рекомендуется выполнять 3 подхода по 12 повторений на каждую ногу.

Ягодичный мостик с эластичной лентой

Упражнение хорошо нагружает ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедер, практически не создавая давления на коленные суставы.

Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол на ширине бедер. Эластичную ленту разместите чуть выше колен. Надавливая на пятки, поднимите таз вверх так, чтобы туловище и бедра образовали прямую линию. Напрягите ягодицы, задержитесь на секунду и плавно опуститесь вниз. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Разгибание ног в положении сидя

Это простое движение помогает целенаправленно укреплять переднюю часть бедер.

Сядьте на стул и слегка отклонитесь назад, держась руками за сиденье. Медленно выпрямите ноги перед собой, задержитесь на мгновение, после чего вернитесь в исходное положение. Рекомендуется выполнять 3 подхода по 12–15 повторений.

Подъемы на носки стоя

Упражнение направлено на укрепление икроножных мышц, а также на улучшение устойчивости и баланса.

Встаньте ровно, поставив ноги на ширину бедер. Для дополнительной опоры можно слегка прикоснуться руками к стене или столешнице. Напрягите мышцы туловища и медленно поднимитесь на носки. Задержитесь в верхней точке на секунду, после чего плавно опуститесь вниз. Выполните 3 подхода по 20 повторений.

Подъемы ноги в положении лежа на боку

Это упражнение помогает укрепить мышцы внешней части бедер, которые отвечают за стабильность тела во время ходьбы и поддержание равновесия.

Лягте на бок и медленно поднимите верхнюю ногу вверх. На мгновение задержите её в верхней точке, после чего плавно опустите. После завершения подхода перевернитесь на другой бок и повторите движение. Выполняйте 3 подхода по 12 повторений для каждой стороны.

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