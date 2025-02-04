'Мне сложно': Усик ответил на вопрос о 100-миллионном гонораре за бой с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) выразил уверенность в том, что Саудовская Аравии не отбивает затраты на организацию больших боксерских поединков. По мнению нашего соотечественника, на сегодня функционеры из этой страны больше работают на свой имидж, воплощая в жизни самые нереальные до этого противостояния.

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Об этом Усик заявил в интервью изданию Forbes Ukraine, пишет портал sportbusiness.media. 38-летний крымчанин не стал комментировать информацию о том, что общий гонорарный фонд его первого боя с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) составил около 100 миллионов фунтов.

"У каждого спортсмена есть личный контракт с организатором. А их заработки – не наши дела. Поэтому мне сложно оценить, что зарабатывают организаторы. Мое мнение – они не слишком отбивают эти средства. Превью трансляций было продано более чем на 100 млн долларов. Для саудитов сейчас важна имиджевая составляющая, закрепить свою страну на спортивной карте мира. Они могут не считать так прямолинейно, что нужно заработать на одном поединке", – сказал Усик.

Отметим, что по данным СМИ за майский бой с Фьюри украинец заработал минимум 35 миллионов долларов, а за реванш эта сумма подобралась к отметке в 100 млн.

Ранее Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк ответил на вопрос о том, закончит ли карьеру Александр Усик после реванша с Тайсоном Фьюри.

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