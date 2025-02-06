Названа единственная причина, которая заставит Фьюри вернуться в бокс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) на данный момент не рассматривает вариант с возобновлением карьеры. При этом Цыганский король, как называют британца, может пойти на такой шаг, если почувствует, что ему не хватает бокса.

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Об этом в интервью DAZN заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions подчеркнул, что любые сообщения и слухи о возвращении Фьюри на сегодняшний день являются неправдивыми, а сам Тайсон наслаждается временем, которое проводит с семьей.

"На данный момент все разговоры о камбэке это ложь. Я не говорил с ним о том, что он снова проведет бой. Если он это сделает, это должен быть его выбор. Он очень богатый парень, он заработал серьезные деньги. Если он будет драться, то только потому, что у него бойцовское сердце. Для меня это будет иметь решающее значение. В данный момент он говорит, что находится в действительно хорошем состоянии и очень счастлив. Для меня это важно", – сказал Уоррен.

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

Недавно промоутер Александр Красюк, который представляет интересы Александра Усика (23-0, 14 КО), отреагировал на решение Тайсона закончить выступления. В то же время британец уже получил ультиматум от промоутера Эдди Хирна, который требует от Цыганского короля боя с Джошуа. А папарацци показали, что сейчас происходит с Фьюри после завершения карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх намерен уговорить Тайсона Фьюри возобновить карьеру. После реванша с Александром Усиком британец сообщил своей команде, что собирается продолжать боксировать.

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