Не пресс и не диеты: 4 упражнения, которые лучше всего убирают бока после 55 лет
После 55 лет многие люди начинают замечать, что жир в зоне талии накапливается значительно быстрее, даже без серьезных изменений в питании. Причиной часто становятся возрастное снижение мышечной массы, меньшая подвижность и недостаток силовых нагрузок.
Однако правильно подобранные упражнения способны помочь укрепить корпус, улучшить осанку и сделать талию более подтянутой. Эксперты советуют обратить внимание на простые движения с собственным весом, которые эффективно нагружают косые мышцы живота и весь кор, пишет eatthis.com.
Важно понимать: локального сжигания жира не существует. Организм не "сжигает" жир только в одной зоне – уменьшение происходит постепенно из-за дефицита калорий. В то же время наращивание мышц помогает сделать тело более подтянутым и улучшает его форму.
Оптимальный подход – тренировать не только проблемную зону, а весь корпус: косые мышцы живота, глубокие мышцы кора, плечи, бедра и стабилизаторы тела.
Боковая планка с подъемом и опусканием бедер
Это упражнение активно нагружает косые мышцы живота и заставляет работать плечи, бедра и корпус как единую систему. Подъемы и опускания бедер тренируют контроль движения, что важно не только в спорте, но и в повседневной жизни – во время ходьбы, наклонов или переноса вещей.
Как выполнять:
- Лягте на бок, предплечья под плечом
- Ноги можно держать вместе или слегка сместить для устойчивости
- Поднимите таз в прямую линию с телом
- Медленно опустите его вниз
- Снова поднимите в исходное положение
Сделайте 3 подхода по 8-12 повторений на каждую сторону. Отдых – 30 секунд.
Планка на предплечьях с вращениями бедер
Этот вариант планки задействует весь корпус, но особенно эффективно работает с косыми мышцами живота. Вращения бедер заставляют мышцы стабилизировать тело и контролировать движение.
Как выполнять:
- Примите положение планки на предплечьях
- Удерживайте корпус напряженным
- Поверните бедра в одну сторону
- Вернитесь в центр
- Повторите в другую сторону
Выполните 3 подхода по 10-12 повторений на каждую сторону. Отдых – 30 секунд.
Удержание боковой планки
Статическая нагрузка в этом упражнении заставляет косые мышцы постоянно работать против силы тяжести. Это прекрасно развивает выносливость и стабильность корпуса.
Как выполнять:
- Лягте на бок, предплечья под плечом
- Выпрямите тело в одну линию
- Напрягите корпус и держите равновесие
- Удерживайте положение без проседания таза
Сделайте 3 подхода по 20-30 секунд на каждый бок. Отдых – 30 секунд.
Планка "вверх-вниз"
Это упражнение сочетает работу рук, плеч и корпуса, заставляя тело оставаться стабильным во время переходов между положениями.
Как выполнять:
- Начните с планки на предплечьях
- Поочередно поднимайте руки, переходя в высокую планку
- Вернитесь обратно в исходное положение
- Следите, чтобы таз не раскачивался
Выполните 3 подхода по 6-10 повторений. Отдых – 45 секунд.
Что помогает укрепить талию после 55 лет?
Результат зависит не только от упражнений, но и от ежедневных привычек. Тренировки формируют мышцы, а образ жизни влияет на количество жира.
Основные принципы:
- Контроль питания: жир на боках уменьшается вместе с общим снижением жировой массы. Важны белок и умеренный калораж.
- Силовые нагрузки: планки и упражнения на стабилизацию эффективнее бесконечных скручиваний.
- Работа со всем телом: сильные ноги, спина и руки улучшают общий вид фигуры.
- Медленные повторения: контроль движения усиливает нагрузку на мышцы кора.
- Дополнительная активность: ходьба, лестница, бытовая подвижность увеличивают ежедневное сжигание калорий.
Регулярность и техника выполнения важнее интенсивности. Сначала появляется ощущение более крепкого корпуса, а визуальные изменения приходят постепенно вместе с уменьшением общего жира в организме.
