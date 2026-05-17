Не пресс и не диеты: 4 упражнения, которые лучше всего убирают бока после 55 лет

После 55 лет многие люди начинают замечать, что жир в зоне талии накапливается значительно быстрее, даже без серьезных изменений в питании. Причиной часто становятся возрастное снижение мышечной массы, меньшая подвижность и недостаток силовых нагрузок.

Однако правильно подобранные упражнения способны помочь укрепить корпус, улучшить осанку и сделать талию более подтянутой. Эксперты советуют обратить внимание на простые движения с собственным весом, которые эффективно нагружают косые мышцы живота и весь кор, пишет eatthis.com.

Важно понимать: локального сжигания жира не существует. Организм не "сжигает" жир только в одной зоне – уменьшение происходит постепенно из-за дефицита калорий. В то же время наращивание мышц помогает сделать тело более подтянутым и улучшает его форму.

Оптимальный подход – тренировать не только проблемную зону, а весь корпус: косые мышцы живота, глубокие мышцы кора, плечи, бедра и стабилизаторы тела.

Боковая планка с подъемом и опусканием бедер

Это упражнение активно нагружает косые мышцы живота и заставляет работать плечи, бедра и корпус как единую систему. Подъемы и опускания бедер тренируют контроль движения, что важно не только в спорте, но и в повседневной жизни – во время ходьбы, наклонов или переноса вещей.

Как выполнять:

Лягте на бок, предплечья под плечом

Ноги можно держать вместе или слегка сместить для устойчивости

Поднимите таз в прямую линию с телом

Медленно опустите его вниз

Снова поднимите в исходное положение

Сделайте 3 подхода по 8-12 повторений на каждую сторону. Отдых – 30 секунд.

Планка на предплечьях с вращениями бедер

Этот вариант планки задействует весь корпус, но особенно эффективно работает с косыми мышцами живота. Вращения бедер заставляют мышцы стабилизировать тело и контролировать движение.

Как выполнять:

Примите положение планки на предплечьях

Удерживайте корпус напряженным

Поверните бедра в одну сторону

Вернитесь в центр

Повторите в другую сторону

Выполните 3 подхода по 10-12 повторений на каждую сторону. Отдых – 30 секунд.

Удержание боковой планки

Статическая нагрузка в этом упражнении заставляет косые мышцы постоянно работать против силы тяжести. Это прекрасно развивает выносливость и стабильность корпуса.

Как выполнять:

Лягте на бок, предплечья под плечом

Выпрямите тело в одну линию

Напрягите корпус и держите равновесие

Удерживайте положение без проседания таза

Сделайте 3 подхода по 20-30 секунд на каждый бок. Отдых – 30 секунд.

Планка "вверх-вниз"

Это упражнение сочетает работу рук, плеч и корпуса, заставляя тело оставаться стабильным во время переходов между положениями.

Как выполнять:

Начните с планки на предплечьях

Поочередно поднимайте руки, переходя в высокую планку

Вернитесь обратно в исходное положение

Следите, чтобы таз не раскачивался

Выполните 3 подхода по 6-10 повторений. Отдых – 45 секунд.

Что помогает укрепить талию после 55 лет?

Результат зависит не только от упражнений, но и от ежедневных привычек. Тренировки формируют мышцы, а образ жизни влияет на количество жира.

Основные принципы:

Контроль питания: жир на боках уменьшается вместе с общим снижением жировой массы. Важны белок и умеренный калораж.

Силовые нагрузки: планки и упражнения на стабилизацию эффективнее бесконечных скручиваний.

Работа со всем телом: сильные ноги, спина и руки улучшают общий вид фигуры.

Медленные повторения: контроль движения усиливает нагрузку на мышцы кора.

Дополнительная активность: ходьба, лестница, бытовая подвижность увеличивают ежедневное сжигание калорий.

Регулярность и техника выполнения важнее интенсивности. Сначала появляется ощущение более крепкого корпуса, а визуальные изменения приходят постепенно вместе с уменьшением общего жира в организме.

