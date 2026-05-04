Забудьте о планке: 5 упражнений сидя для сжигания жира

С возрастом организм претерпевает естественные изменения, и одной из самых распространенных проблем становится накопление жира в области поясницы. Это часто связано со снижением физической активности, замедлением обмена веществ и гормональными изменениями.

Видео дня

В то же время классические силовые упражнения, в частности планки, подходят не всем людям после 55 лет из-за повышенной нагрузки на суставы и позвоночник. Именно поэтому все большую популярность приобретают простые, но эффективные упражнения на стуле, которые помогают безопасно укреплять мышцы и улучшать фигуру, пишет eatthis.com.

Почему упражнения на стуле эффективнее планки после 55 лет?

Тренер Карен Энн Канхем объясняет: "Планки в значительной степени зависят от силы плеч и способности выдерживать нагрузку на позвоночник, что ограничивает возможность многих людей после 55 лет полноценно задействовать косые и глубокие мышцы живота. Упражнения на стуле позволяют оставаться в вертикальном положении, дышать более естественно и активировать глубокий кор через вращательные движения и контролируемые наклоны. Это улучшает работу мышц, осанку и кровообращение в области поясницы, способствуя более эффективному сжиганию жира".

Такие упражнения тренируют не только выносливость, но и координацию, помогают уменьшить нагрузку на суставы и улучшают ежедневную подвижность.

5 упражнений на стуле для уменьшения жира в зоне поясницы

По словам эксперта, эти движения помогают формировать талию, укреплять поясницу и улучшать осанку:

"Эти упражнения развивают вращение, боковую нагрузку и постуральную выносливость. Они делают тренировки более безопасными после 55 лет и одновременно повышают эффективность ежедневного движения", – отмечает Канхем.

Скручивания для косых мышц сидя

Сядьте ровно на стул, стопы полностью на полу. Скрестите руки на груди или возьмите легкий вес (например, бутылку воды). Медленно вращайте корпус вправо и влево, не двигая бедрами. Важно чувствовать работу мышц пресса. Сделайте 2-3 подхода по 16-20 повторений.

Боковые наклоны сидя с вытяжением

Сядьте прямо, одну руку поднимите вверх, другой держитесь за стул. Наклоняйтесь в сторону, работая именно талией, а не плечом. После завершения повторите на другую сторону. Выполните 2-3 подхода по 10-12 раз на каждую сторону.

Подъем коленей с задействованием кора

Сядьте поближе к краю стула, руки положите для опоры. Поднимите одно колено к груди, держа спину ровной. Медленно опустите и смените ногу. Сделайте 3 подхода по 10-15 повторений на каждую ногу.

Наклон вперед с возвращением в исходное положение

Сидя ровно, слегка наклонитесь вперед в тазу. Вернитесь в вертикальное положение, задействуя мышцы кора, а не инерцию. Движения должны быть медленными и контролируемыми. Выполните 2-3 подхода по 8-12 повторений.

"Марш" сидя с подъемом рук

Сядьте ровно, стопы на ширине бедер. Поднимите левое колено и одновременно правую руку вверх. Опустите и повторите на другую сторону, чередуя движения. Сделайте 2-3 подхода по 20-30 секунд.

Эти упражнения не требуют сложного оборудования и подходят для домашних условий. Они мягко активируют мышцы, помогают улучшить осанку и постепенно уменьшают жировые отложения в зоне поясницы. Главное – регулярность и правильная техника выполнения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения можно выполнять на кровати после 60 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.