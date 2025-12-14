Не только летом: 10 причин, почему зимой нужно пить еще больше воды

Зимой мы часто забываем о питьевом режиме, ведь жажда ощущается значительно меньше, чем в жару. Однако именно в холодный сезон организм особенно нуждается в воде, чтобы поддерживать иммунитет, кожу и энергию.

Сухой воздух, отопление и низкие температуры вызывают быструю потерю влаги, чем кажется на первый взгляд. Поэтому регулярное потребление воды зимой – это не просто полезная привычка, а необходимое условие для здоровья и хорошего самочувствия, отмечает eatthis.com.

Зимой организм теряет больше влаги

Холодный воздух обычно сухой, а системы отопления еще больше усиливают этот эффект. Из-за дыхания и испарения кожа ежедневно теряет немало жидкости.

"В зимние месяцы наши дома теплее и суше, чем на улице, поэтому организм нуждается в большем количестве воды. Чтобы предотвратить обезвоживание, нужно регулярно пополнять запасы жидкости", – объясняет диетолог Кэролайн Янг.

Вода помогает поддерживать баланс электролитов

Гидратация важна не только летом. Достаточное количество воды обеспечивает стабильный уровень электролитов, необходимых для правильной работы нервной системы и мышц. Даже зимой нарушение водного баланса может повлиять на обмен веществ и общее самочувствие.

В холодное время года вы чаще ходите в туалет

Пребывание в низких температурах активизирует работу почек, поэтому потребность в воде увеличивается.

"Холодная среда способствует более частому мочеиспусканию, поэтому важно пить больше, чтобы избежать обезвоживания", – говорит диетолог.

Иммунитет ослабевает без достаточного количества воды

Сезон простуд и гриппа – серьезное испытание для организма. Регулярное питье воды стимулирует выработку и движение иммунных клеток, помогая телу лучше защищаться от вирусов.

Кожа становится сухой и раздраженной

Зимний воздух высушивает кожу, делает ее грубой и склонной к шелушению.

"Когда температура снижается, кожа страдает от недостатка влаги. Вода помогает увлажнить ее изнутри, уменьшить зуд, трещины и раздражение", – объясняет Янг.

Гидратация помогает регулировать температуру тела

Даже в холодное время организм нуждается в достаточном количестве жидкости для поддержания стабильной температуры.

"Питье воды зимой помогает избежать переохлаждения, потому что именно благодаря гидратации тело может регулировать теплообмен", – отмечает диетолог.

Отопление в помещениях усиливает обезвоживание

Воздух в обогреваемых комнатах часто суше, чем на улице. Искусственное тепло высушивает слизистые оболочки и кожу, поэтому стоит пить больше, чтобы компенсировать потери влаги.

Вода помогает избежать набора веса

В холодный сезон активность снижается, и многие замечают несколько лишних килограммов. Часто жажду мы путаем с голодом, что приводит к перееданию. Питьевая вода помогает регулировать аппетит и уменьшает тягу к перекусам.

Дыхательная система нуждается в дополнительной гидратации

При вдыхании холодного воздуха дыхательные пути работают интенсивнее, а слизистые оболочки пересыхают. Достаточное потребление воды поддерживает их в здоровом состоянии, защищая от раздражения.

Вы все еще потеете, даже если этого не замечаете

Несмотря на холод, тело выделяет пот, особенно во время прогулок или тренировок.

"Мы часто недооцениваем, сколько жидкости теряем в холодную погоду, потому что пот испаряется быстрее. Поэтому во время активности стоит пить воду и электролитные напитки так же, как летом", – объясняет Янг.

Итог: зимой не стоит уменьшать количество воды, которую вы пьете. Наоборот, правильное увлажнение – это самый простой способ поддержать здоровье, кожу, иммунитет и энергию, когда на улице холодно.

