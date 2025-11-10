Не тратьте силы впустую: 5 упражнений, которые тормозят похудение после 50

С возрастом тело начинает вести себя иначе: обмен веществ замедляется, а лишний вес исчезает не так легко, как в молодые годы. После 50 лет важно не только тренироваться, но и выбирать упражнения, которые действительно приносят пользу, а не зря истощают организм.

Многие популярные движения, которые считаются "жиросжигающими", на самом деле не дают желаемого результата. Чтобы избежать ошибок и не тратить время впустую, стоит знать, какие упражнения не помогут вам похудеть даже при регулярном выполнении. Больше об этом пишет eatthis.com.

Приседания

Многие считают приседания универсальным способом избавиться от жира на животе. На самом же деле это упражнение лишь укрепляет мышцы пресса, но не сжигает локальный жир. Для снижения веса нужен калорийный дефицит, а бесконечные подъемы корпуса не создадут его. Если вы хотите видеть реальные результаты, замените обычные приседания на функциональные движения — глубокие приседания или выпады. Они активируют большие группы мышц, помогают сжигать больше калорий и дают общий эффект для всего тела.

Планка

Планка – отличное упражнение для укрепления мышц кора, но ее эффективность в сжигании жира значительно преувеличена. Так же, как и в случае с приседаниями, это упражнение не стимулирует работу больших групп мышц и не тратит много энергии. Если ваша цель – уменьшение веса, стоит совместить планку с кардио-нагрузками: например, 20-30 минут быстрой ходьбы или легкого бега принесут гораздо больше пользы.

Прыжки с разведением рук и ног (Jumping Jacks)

Прыжки – отличная разминка, разгоняющая кровообращение и подготавливающая мышцы к тренировке. Однако считать их способом похудения – ошибка. Чтобы сжечь заметное количество калорий только благодаря этому упражнению, нужно выполнять его очень долго, что может привести к переутомлению или травмам от перегрузки. Лучше выбрать тридцатиминутную прогулку – она будет безопасной и эффективной для формирования калорийного дефицита.

Йога

Йога – это настоящая находка для развития гибкости, баланса и силы. Она прекрасно снимает стресс и улучшает самочувствие, однако как средство для быстрого похудения работает слабо. Занятия йогой помогают телу стать более подвижным и устойчивым к травмам, но не сжигают достаточного количества калорий. Если же вы регулярно практикуете йогу как часть здорового образа жизни, она косвенно может способствовать снижению веса, однако не стоит рассматривать её как главный инструмент в этом деле.

Пилатес

Пилатес способствует развитию силы мышц кора, спины и тазового дна, помогает улучшить осанку и координацию. Но для активного сжигания жира этого недостаточно – интенсивность занятий маловата. Если ваша цель – уменьшение жировых отложений, пилатес лучше комбинировать с кардио или силовыми тренировками средней интенсивности.

