'Никаких шансов': стало известно, когда Усик проведет следующий бой

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) ни при каких обстоятельств не вернется в ринг до второй половины года. После двух побед над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) наш соотечественник намерен восстановиться и провести время с семьей, после чего возобновит тренировки.

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Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV сообщил промоутер Александр Красюк. Глава компании k2 Promotions Ukraine также отметил, что сейчас все ждут противостояния британца Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) и новозеландца Джозефа Паркера (35-3, 23 КО), на кону которого стоит пояс Международной федерации бокса (IВF).

"Я понятия не имею, кто будет его следующим соперником. Увидим. Не потому что я что-то хочу от вас скрыть. Давайте сначала увидим, что произойдет 22 февраля. Думаю, что в ближайшие пять-шесть месяцев мы не увидим Усика в ринге. Это точно. Нет никаких шансов, что мы его увидим до лета. Ему нужно отдохнуть. Ему 38, а начинал он в 14-15. Его последние тренировочные лагеря были очень утомительные", – сказал Красюк.

Ранее Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Кроме того, Дюбуа пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Паркером.

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Красюк исключил проведение боя между Александром Усиком и Владимиром Кличко в случае камбэка последнего.

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