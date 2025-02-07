'Он снова вернулся. С нетерпением жду': промоутер сообщил, что сейчас происходит с Тайсоном Фьюри после завершения карьеры

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) продолжает наслаждаться отдыхом после завершения карьеры. Цыганский король, как называют 36-летнего боксера из Моркама, проводит время с семьей, с которой долго не виделся из-за проведения двух боев с Александром Усиком (23-0, 14 КО).

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Об этом в интервью авторитетном порталу Boxing Scene рассказал промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions, которая ведет дела Фьюри, при этом никоим образом не намекнул о том, что британец собирается возобновить выступления на профессиональном ринге.

"Я не общаюсь с ним регулярно, потому что он проводит время с семьей. Он провел почти год в тренировочном лагере. Один лагерь развалился из-за его рассечения глаза. Он снова вернулся в лагерь для боя с Усиком. Затем у него был еще один лагерь для реванша. Прошлый год был одной сплошной жертвой для него, он не видел свою семью, жену и детей. Теперь он наверстывает упущенное. Он ушел на пенсию, и я просто с нетерпением жду, когда он будет счастлив. Это все, чего я хочу, – видеть его счастливым. Он закончил карьеру, и да благословит его Бог", – сказал Уоррен.

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

Недавно промоутер Александр Красюк, который представляет интересы Усика, отреагировал на решение Тайсона закончить выступления. В то же время британец уже получил ультиматум от промоутера Эдди Хирна, который требует от Цыганского короля боя с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх намерен уговорить Тайсона Фьюри возобновить карьеру. После реванша с Александром Усиком британец сообщил своей команде, что собирается продолжать боксировать.

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