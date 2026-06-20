После 60 лет ноги станут сильнее: 5 упражнений, которые могут заменить приседания

С возрастом поддержание силы ног становится одним из ключевых факторов сохранения подвижности и независимости в повседневной жизни. Хотя приседания часто называют лучшим упражнением для нижней части тела, они подходят не всем из-за возможного дискомфорта в суставах или спине.

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К счастью, существуют альтернативные упражнения, которые не менее эффективно укрепляют мышцы ног и при этом более безопасны для организма. Эксперты назвали eatthis.com пять упражнений, которые помогут развить силу, улучшить баланс и поддержать активность после 60 лет.

Становая тяга с гирей

Это упражнение позволяет укреплять бедра и заднюю поверхность ног без необходимости глубоко сгибать колени. Оно также помогает освоить правильное движение тазом, что полезно при поднятии предметов и поддержании здоровой осанки. Благодаря тому, что вес расположен близко к телу, контролировать нагрузку значительно легче.

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Как выполнять:

Поставьте ноги на ширине бедер, а гирю разместите между ними.

Отведите таз назад, сохраняя спину ровной.

Слегка согните колени и возьмитесь за ручку гири.

Поднимитесь, отталкиваясь пятками от пола и напрягая ягодицы.

Медленно вернитесь в исходное положение, отводя таз назад.

Сделайте 3 подхода по 8–12 повторений с отдыхом около 60 секунд между подходами.

Подъёмы на платформу

Это упражнение отлично прорабатывает каждую ногу по отдельности, помогая устранять мышечный дисбаланс. Оно имитирует повседневные движения, например подъем по лестнице или выход на бордюр, а также улучшает координацию и равновесие.

Как выполнять:

Встаньте перед устойчивой платформой или ступенькой.

Поставьте одну стопу на возвышение.

Перенесите вес на опорную ногу и выпрямитесь.

Поднимите вторую ногу вверх.

Медленно вернитесь в исходное положение и повторите движение другой ногой.

Выполните 3 подхода по 6–10 повторений на каждую ногу, отдыхая 60 секунд между подходами.

Боковые опускания со ступеньки

Упражнение направлено на развитие силы и стабильности ног в боковой плоскости, которую часто игнорируют во время стандартных тренировок. Оно улучшает контроль над движениями и помогает снизить риск потери равновесия или неудачных шагов.

Как выполнять:

Встаньте боком на невысокую платформу, оставив одну ногу в воздухе.

Медленно согните опорное колено, опуская свободную ногу к полу.

Слегка коснитесь пяткой поверхности.

Нажмите на пятку опорной ноги и вернитесь в исходное положение.

Выполните необходимое количество повторений и поменяйте сторону.

Сделайте 3 подхода по 6–8 повторений для каждой ноги.

Боковые выпады

Боковые выпады развивают силу ног и одновременно улучшают подвижность тазобедренных суставов. Они эффективно прорабатывают внутреннюю часть бедер, ягодицы и мышцы таза, помогая более равномерно распределять нагрузку между ногами.

Как выполнять:

Встаньте прямо, соединив ноги.

Сделайте широкий шаг в сторону.

Отведите таз назад и перенесите вес на согнутую ногу.

Другую ногу держите выпрямленной.

Оттолкнитесь пяткой и вернитесь в исходное положение.

Повторите движение в другую сторону.

Выполните 3 подхода по 6–10 повторений на каждую сторону.

Ягодичный мост с дополнительным весом

Ягодичный мост укрепляет мышцы задней поверхности тела и практически не создает нагрузки на позвоночник. Сильные ягодичные мышцы помогают поддерживать правильную осанку, улучшают скорость ходьбы и снижают нагрузку на колени и поясницу.

Как выполнять:

Лягте на спину и согните колени.

Поставьте стопы на пол.

Поместите гантелю или другой дополнительный груз на бедра.

Поднимите таз вверх, опираясь на пятки.

Задержитесь на мгновение в верхней точке, напрягая ягодицы.

Медленно опуститесь обратно.

Сделайте 3 подхода по 10–15 повторений с минутной паузой между подходами.

Эти упражнения могут стать отличной альтернативой приседаниям для людей старшего возраста. Они помогают поддерживать силу ног, улучшают устойчивость и подвижность, а также снижают нагрузку на суставы во время тренировок.

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