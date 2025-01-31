Признал бесполезность: Зинченко принял окончательное решение по карьере в 'Арсенале'

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко принял решение покинуть лондонский "Арсенал", в котором он окончательно потерял место в стартовом составе. 28-летний футболист готов сменить команду уже в самое ближайшее время, однако зимнее трансферное окно закрывается до конца 31 января.

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Такие данные обнародовал популярный портал CaughtOffside. Журналисты издания отмечают, что Зинченко "признал бесполезность дальнейших попыток попасть в состав на более регулярной основе и готов выслушать поступившие ему предложения" о переходе в другие команды.

Наибольшую заинтересованность в услугахукраинца, который может сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре полузащиты, проявляли дортмундская "Боруссия" и мадридский "Атлетико". В то же время испанцы уверены в том, что смогут летом подписать Александра на более выгодных условиях.

Контракт нашего соотечественника с "Арсеналом" действует до 30 июня 2026 года. Лондонцы хотели бы получить за игрока минимум 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 13 матчах, сыграв в сумме 408 минут. В активе нашего соотечественника нет ни одного полного поединка. Более того, в Премьер-лиге Зинченко за последний месяц провел на поле лишь четыре минуты.

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