Проиграл сумасшедшие деньги из-за Усика: как звезды шоу-бизнеса и спорта делали большие ставки на украинских боксеров

До объединительного боя в супертяжелом весе между украинским чемпионом по трем основным версиям Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) остаются считаные дни, и заработать на нем не пытаются только ленивые. А что уж говорить об азартных звездах. Одним из первых о ставке на поединок объявил чемпион в четырех весовых категориях Сауль Альварес. Чтобы рискнуть, Канело не пожалел полмиллиона. И он далеко не первый, кто пытался заработать на украинских боксерах.

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Накануне мегафайта на легендарном лондонском "Уэмбли" OBOZ.UA собрал самые крупные и скандальные ставки на поединки наших бойцов, в том числе на схватки Усика.

КАНЕЛО. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес уверен в победе Усика над Дюбуа. И в подтверждение своих слов Канело решил рискнуть большими деньгами. На выигрыш украинского чемпиона Канело поставил безумные 500 тысяч долларов.

"Я сделал большую ставку на победу Усика в реванше с Дюбуа. Александр, будь собой", – написал Канело в Твиттере.

А потом мексиканец объяснил свою позицию более подробно: "В течение последних пяти лет Усик побеждал лучших. Александр имеет очень хорошую выносливость, он очень техничный и умный. Когда я вижу кого-то с такой сосредоточенностью, я поддерживаю его. Вот почему я сделал большую ставку на его победу. Александр, делай свое дело".

ДРЕЙК. Предвестником беды в спортивных кругах считается ставка от популярного канадского актера и рэпера Дрейка. Уже всем известно, что он приносит неудачу спортсменам, благодаря которым пытается выиграть деньги. Этот феномен в сети прозвали "проклятием Дрейка".

А 18 мая 2024 года звездный исполнитель сделал ставку на победу на тот момент чемпиона WBC Тайсона Фьюри в противостоянии с обладателем поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Усиком. На выигрыш скандального британца Дрейк поставил 565 тысяч долларов при коэффициенте 1,77.

В случае успеха "Цыганского короля" он мог обогатиться на 1,05 миллиона долларов. Но Тайсон оказался не готов к столкновению с Александром. В девятом раунде Фьюри оказался в нокдауне, а по итогам 12 раундов Усик победил британца раздельным решением судей: 115:112, 113-114, 114:113.

Но на этом рэпер не остановился, например, в ноябре 2024 года музыкант проиграл 355 тысяч долларов, поставив на победу Майка Тайсона в бою с Джейком Полом, но выиграл Пол. А потом Дрейк рискнул поверить в победу сборной Канады в полуфинале Кубка Америки против Аргентины и потерял еще 300 тысяч долларов.

Известен своими экстравагантными и скандальными выходками 39-летний украинский боксер Иван Редкач. Так, в августе 2022 года он заявил, что поставил большие деньги на победу британца Энтони Джошуа в реванше против обладателя поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

В своем Твиттере одиозный боксер сообщил, что решил рискнуть 70 тысячами долларов, поверив в поражение Александра, но вскоре пожалел о своей ставке. И даже пытался вернуть свои деньги.

"Я сделал ставку 70 тысяч долларов на победу Джошуа. Это еще те деньги, которые я поднял на бою Лопес – Лома. Я был уверен в Энтони, но посмотрел, как Усик ловит монетки, и передумал, вернулся в отель к окошку и спросил: "А можно отменить мою ставку?" На что мне сказали, что это невозможно. Мне п****ц", – написал Редкач в Твиттере.

Напомним, что в октябре 2020 года Иван поставил 25 тысяч долларов на победу Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против своего соотечественника Василия Ломаченко. И американец сенсационно победил решением судей, а Редкач положил в карман 73 тысячи "баксов".

"Я никогда не ставил подобных ставок на бокс ни на один матч, но 17-го октября мне очень захотелось поставить. Часть этих денег я собираюсь потратить на экипировку молодым бойцам там, где я начинал свою боксерскую карьеру. Всем хорошего настроения! Спасибо за хороший бой, Теофимо Лопес", – написал Редкач в Instagram, но потом все проиграл.

МЭЙВЕЗЕР И ПАРИ КЛИЧКО. Удачно ставит против украинцев бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер. Но большими суммами один из богатейших спортсменов мира не разбрасывается. Так, осенью 2020-го американец также делал ставку на своего соотечественника Лопеса в бою против Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира.

После поединка в своих соцсетях Мейвезер опубликовал фото купона со ставкой в размере 6,5 тысяч долларов. А его чистый выигрыш в итоге составил 20 тысяч 150 долларов.

"Легкая победа", – написал Мейвезер под снимком в Instagram.

А пятью годами до того Флойд поставил 4,8 тысячи долларов на победу британского претендента Тайсона Фьюри в поединке с украинским чемпионом Владимиром Кличко. Кличко тогда сенсационно проиграл по очкам и потерял пояса WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе.

А смелая ставка принесла американскому чемпиону выигрыш в размере 22,8 тысячи долларов. Для Флойда, который имеет прозвище "Мани" и зарабатывал десятки миллионов за бой, это, конечно, мелочь, но все равно приятно...

Интересно, что ставки на свой бой сделали и Кличко с Фьюри. Правда, не в букмекерской конторе, а поспорив между собой.

"Они поспорили, и каждый поставил по 200 тысяч фунтов на свою победу. Поэтому в случае выигрыша Тайсон получит еще 400 тысяч фунтов", – рассказывал тренер британского боксера Питер Фьюри.

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