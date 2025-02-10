Промоутер Усика назвал глупцами критиков Фьюри

Промоутер Александр Красюк выступил против критиков бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Глава компании K2 Promotions Ukraine, которая ведет дела Александра Усика (23-0, 14 КО), категорически не согласился с высказываниями о том, что Цыганский король уже давно прошел свой пик.

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Об этом Красюк заявил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. Украинский промоутер отметил, что Фьюри дал Усику 24 раунда самого тяжелого боя в карьере нашего соотечественника. Александр также добавил, что Тайсона навсегда завершил карьеру на профессиональном ринге.

"Я верю в то, что он ушел из бокса. Но это ненадолго. Те, кто говорят, что Тайсон Фьюри уже не тот, глупые люди. Он великолепный боксер, великолепный чемпион, классный мужик и большая фигура в боксе. Я уважаю его от всего сердца. Он многое сделал. Да он это делал в специфической манере, но он популяризировал бокс. Он имел равные шансы с Усиком выиграть эти два боя. Возможно, Усик был лучше ментально подготовлен, что дало ему преимущество", – сказал Красюк.

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

Недавно Красюк отреагировал на решение Тайсона закончить выступления. В то же время британец уже получил ультиматум от промоутера Эдди Хирна, который требует от Цыганского короля боя с Джошуа. А папарацци показали, что сейчас происходит с Фьюри после завершения карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх намерен уговорить Тайсона Фьюри возобновить карьеру. После реванша с Александром Усиком британец сообщил своей команде, что собирается продолжать боксировать.

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