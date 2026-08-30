Регулярные тренировки улучшают память: исследование выявило важный эффект физических упражнений

Регулярные физические упражнения полезны не только для фигуры и здоровья сердечно-сосудистой системы. Учёные всё чаще обращают внимание на то, как движение влияет на работу мозга и когнитивные способности.

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Новое исследование показало, что систематические тренировки могут способствовать улучшению памяти. При этом для поддержания здоровья мозга вовсе не обязательно ежедневно изнурять себя сложными физическими нагрузками, пишет eatthis.com.

Как физическая активность влияет на память?

В центре внимания исследователей были пожилые афроамериканцы и изменения, происходящие в их мозге после регулярных аэробных нагрузок. После нескольких недель тренировок ученые заметили важные изменения в работе мозговых структур, связанных с памятью.

Как отмечается в выводах исследования, после регулярных физических упражнений "центр памяти вашего мозга начинает взаимодействовать сложными и более здоровыми новыми способами", что может способствовать улучшению функций памяти.

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Одним из возможных объяснений является влияние физической активности на сеть медиальной височной доли мозга. Именно эта область играет важную роль в процессах нейропластичности – способности мозга изменяться и адаптироваться под влиянием нового опыта и сформировавшихся привычек.

Эта мозговая сеть также имеет особое значение в контексте болезни Альцгеймера, которая может постепенно нарушать функции памяти. Учёные пришли к выводу, что "физические упражнения оказывают реабилитационное и защитное воздействие на функцию MTL". Другими словами, регулярные физические нагрузки потенциально могут поддерживать здоровье мозга и помогать сохранять ясность мышления.

Почему спорт может быть полезен для работы мозга?

Польза тренировок может быть связана не только с непосредственной стимуляцией мозговой деятельности. Физическая активность также способна влиять на процессы, важные для общего здоровья мозга.

В частности, регулярные упражнения могут способствовать уменьшению воспалительных процессов и инсулинорезистентности. Оба эти фактора связывают с состоянием организма и нормальным функционированием мозга.

Кроме того, физическая активность стимулирует выработку определенных факторов роста – веществ, поддерживающих здоровье клеток мозга. Они также могут быть связаны с развитием новых кровеносных сосудов в мозге и процессами образования и выживания новых нервных клеток.

Таким образом, тренировки могут поддерживать мозг сразу по нескольким различным механизмам.

Как часто нужно заниматься спортом для поддержания памяти?

Для участников этого исследования программа физической активности не предусматривала ежедневных изнурительных тренировок. Они выполняли аэробные упражнения лишь два раза в неделю.

Такой режим длился 20 недель, после чего участники проходили когнитивное тестирование. Это свидетельствует о том, что для получения потенциальной пользы не обязательно ежедневно проводить часы в спортзале.

Регулярная активность в любом случае важна для общего здоровья, и даже обычная ежедневная ходьба может быть полезна. Аэробные упражнения, или кардио-нагрузки, также не обязательно означают бег.

Поддерживать активность можно с помощью танцев, плавания, велосипедных прогулок, пеших походов или обычной ходьбы в активном и стабильном темпе. Самое главное – выбрать тот вид движения, который доставляет удовольствие и который можно регулярно включать в свой образ жизни.

Итак, если вам нужен еще один повод больше двигаться, научные данные дают достаточно убедительный аргумент. Регулярная физическая активность может не только поддерживать тело, но и положительно влиять на работу мозга. Благодаря нейропластичности мозг способен адаптироваться и изменяться, а одним из возможных результатов регулярных тренировок может стать улучшение памяти.

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