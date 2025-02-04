Российский абсолютный чемпион 'слился' с боя с Усиком

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) подтвердил, что не намерен драться с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Россиянин, который позорно прячется под флагом Канады, отметил, что поединок невозможен и бесполезен вне зависимости от весовой категории.

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Об этом Бетербиев заявил в интервью YouTube-каналу FightHub TV. 40-летний уроженец Хасавюрта подчеркнул, что Усик является невероятно сильным боксером. Кроме того, дагестанец выразил сомнения относительно того, что наш соотечественник сменит весовую категорию.

"Такой бой был бы интересен, потому что мы боксировали на Олимпиаде и чемпионате мира как любители. Было бы интересно попробовать себя в качестве профессионалов. Но такой бой не состоится. Нет, Усик слишком силен для меня. Он выступает в супертяжах. Он очень сильный. Если он опустится в полутяжелый вес, то нет проблем. Но этого не будет. Но в хевивейте или крузервейте – нет. Он слишком силен и он очень хорош", – сказал Бетербиев.

Ранее американский тренер Малик Скотт подчеркнул, что Бетербиев не имеет никаких шансов на победу в поединке против Усика.

Боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк исключил проведение боя между Александром Усиком и Владимиром Кличко в случае камбэка последнего.

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