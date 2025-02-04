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Российский абсолютный чемпион "слился" с боя с Усиком

Александр Чеканов
Спортивные новости
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Российский абсолютный чемпион 'слился' с боя с Усиком

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) подтвердил, что не намерен драться с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Россиянин, который позорно прячется под флагом Канады, отметил, что поединок невозможен и бесполезен вне зависимости от весовой категории.

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Об этом Бетербиев заявил в интервью YouTube-каналу FightHub TV. 40-летний уроженец Хасавюрта подчеркнул, что Усик является невероятно сильным боксером. Кроме того, дагестанец выразил сомнения относительно того, что наш соотечественник сменит весовую категорию.

Российский абсолютный чемпион "слился" с боя с Усиком

"Такой бой был бы интересен, потому что мы боксировали на Олимпиаде и чемпионате мира как любители. Было бы интересно попробовать себя в качестве профессионалов. Но такой бой не состоится. Нет, Усик слишком силен для меня. Он выступает в супертяжах. Он очень сильный. Если он опустится в полутяжелый вес, то нет проблем. Но этого не будет. Но в хевивейте или крузервейте – нет. Он слишком силен и он очень хорош", – сказал Бетербиев.

Российский абсолютный чемпион "слился" с боя с Усиком
Российский абсолютный чемпион "слился" с боя с Усиком

Ранее американский тренер Малик Скотт подчеркнул, что Бетербиев не имеет никаких шансов на победу в поединке против Усика.

Боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Российский абсолютный чемпион "слился" с боя с Усиком
Российский абсолютный чемпион "слился" с боя с Усиком

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк исключил проведение боя между Александром Усиком и Владимиром Кличко в случае камбэка последнего.

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