Российский футболист пожаловался, что в Исландии 'на стадион пришел болельщик с флагом Украины'

Российский футбольный вратарь Никита Чагров, который в начале 2022 года выступал в составе исландского "Кордренгира", пожаловался на болельщика с флагом Украины. 29-летний уроженец Москвы отметил, что это произошло на первой же его игре за северную команду.

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Об этом Чагров рассказал в интервью порталу "РБ Спорт". Голкипер волгоградского "Ротора" добавил, что в Исландии после начала преступного вторжения РФ в Украину, не испытывал к себе негативного отношения, однако возле российского посольства в Рейкьявике было продемонстрировано истинное отношение к агрессорам.

"За все время единственное, что случилось, – на мою первую игру на стадион пришел болельщик с флагом Украины. Я не знаю, кому был адресован флаг на трибуне: мне или другому вратарю, или нам обоим. Он просто стоял и махал флагом. Мне приходилось ездить в российское посольство, брать справки для получения вида на жительство. У нашего посольства на асфальте красной краской было написано: "Лжецы". Это единственное, что я видел. А в целом люди очень позитивно относились. Ничего не высказывали", – сказал Чагров.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выдал бред о том, что в мире страдают из-за отсутствия возможность соревноваться с представителями РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась фантазиями на тему того, что российские футбольные команды будут вскоре возвращены в международные соревнования, а "голос Украины всем уже надоел".

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